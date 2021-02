Film Terbaru Netflix F1 The Formula, Robert De Niro Turun Gunung

TEMPO.CO, Jakarta - Film baru seputar balapan Formula 1 atau F1 akan dihadirkan Netflix. Dibintangi oleh Robert De Niro dan John Boyega, film Netflix original itu berjudul "The Formula."

The Formula ditulis dan disutradarai Gerard McMurray, yang berpengalaman menyutradarai "The First Purge" dan film Netflix "Burning Sands."

Ringkasan cerita utama film The Formula adalah tentang seorang legenda pebalap F1 dipaksa menjadi pebalap liburan untuk menyelamatkan satu-satunya keluarganya yang tersisa.

Kapan The Formula akan ditayangkan perdana masih disimpan erat Netflix.

Seperti dikutip Autoblog pada Minggu, 31 Januari 2021, diceritakan De Niro adalah pensiunan legenda F1 di Milan, Italia. Sedangkan Boyega adalah seorang pembalap jalanan dari Detroit.

Aktor Inggris Boyega dikenal sebagai karakter Finn dalam film "Star Wars" terbaru. Robert De Niro terakhir membintangi film Netflix "The Irishman."

McMurray menggarap The Formula dengan perusahaan produksinya, Buppie Productions.

Netflix terlihat berminat menonjolkan cerita seputar balap F1. Season 3 serial dokumenter "Formula 1: Drive to Survive" baru selesai. Netflix juga sedang menggarap mini seri film fiksi berdasarkan kisah juara F1 Ayrton Senna yang ditargetkan tayang pada 2022.





AUTOBLOG