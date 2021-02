BMW X1, BMW X3, dan BMW X5 Resmi Dipasarkan, Lihat Harga Mobil SUV ini

TEMPO.CO, Jakarta - Jajaran mobil SUV BMW X telah diluncurkan pekan lalu. Tapi, BMW Astra dan BMW Grup Indonesia baru memasarkannya mulai pertengahan pekan ini.

“Kami memilih BMW seri X sebagai model pertama yang diluncurkan tahun ini untuk memperkuat posisinya sebagai brand terdepan di segmen SUV premium di Indonesia,” ujar Presiden Director BMW Group Indonesia Ramesh Divyathan dalam peluncuran virtual pada Kamis pekan lalu, 28 Januari 2021.

Mobil SUV BMW X1 sDrive18i terbaru dibanderol Rp 669 juta off the road (Rp 760 juta on the road/OTR Jakarta).

Adapun X3 sDrive20i dibanderol Rp 969 juta (Rp 1,101 miliar/OTR) dan X5 sDrive40i xLine Rp 1,559 miliar (Rp 1,771 miliar/OTR).

Ketiga mobil tersebut sudah dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran ringan. Menurut Divyathan, tiga model BMW X tersebut dikenal sebagai X-Crew yang hadir dengan fitur tambahan yang dihasilkan dari feedback para pelanggan dan BMW Business Consultant.

“Dengan mendengar pelanggan, BMW berharap bisa memenuhi kebutuhan mereka,” ucapnya.

Berikut ini spesifikasi tiga pendatang baru BMW X-Crew di pasar Indonesia:

BMW X1 sDrive18i

BMW X1 sDrive18i hadir dengan desai yang sporty dengan profil eksterior black-cladding dan matt silver pada bagian bawa bemper depan. Serta Colour-coded diffuser pada bagian bemper belakang, frame kaca serta roof rails dengan finishing sating alumunim.

Baca juga: BMW X7 Resmi Diperkenalkan di Indonesia, Harga Rp 2,4 Miliar

Menurut Product Planning BMW Group Indonesia Anindyanto Dwikumoro, bagian interiornya dipasang Comfort Seat buat pengendara dan penumpang depan.

“Serta Comfort Access untuk akses pintu tanpa memencet tombol di kunci. Dan pengoperasian buka-tutup bagasi tanpa sentuhan,” tutur dia.

Model baru ini juga dipasang mesin 3-silinder 1.500 cc twinturbo bertenaga 140 hp. Torsinya 220 Nm, dan ada tambahan Parking Assistant dan kamera parkir.

BMW X3 sDrive20i

Model ini adalah medium SAV yang cukup sukses dengan keseimbangan dari segi dimensi, desain, dan fitur yang memadai. BMW X3 ini menghadirkan upgrade terbaru, yang dipadukan dengan tampilan kokoh dan sporty. Interiornya juga modern dan canggih.

“Upgradenya cukup signifikan dibandingkan model tahun lalu,” ujar Anindyanto.

Pada versi terbaru X3 ini dipasang velg dengan desain baru V-spoke 692 ukuran 19 inci, serta sudah dilengkapi panorama glass roof. Panorama glass roof-nya juga dibekali roller protection dan wind deflector yang dioperasikan dengan satu tombol.

Dinamika berkendara juga ditingkatkan oleh transmisi steptronica 8-percepatan dengan gearshift paddles. Fitur ini terhubung dengan teknologi auto strat-stop terbaru, dan juga data dari sistem navigasi yang membuat bahan bakar lebih efisien.

SUV BMW X3 sDrive20i menggunakan mesin 2.000 cc twinturbo bertenaga 184 hp dan torsi 300 Nm. Mobil ini disebut Anindyanto sebagai kendaraan yang cocok untuk digunakan untuk perjalanan dalam kota ataupun luar kota.

BMW X5 sDrive40i xLine

Mobil model BMW X5 ini pelopor segmen Sports Activity Vehicle (SAV) BMW. SAV segmen yang sama dengan SUV.

Fitur paling mencolok pada mobil ini adalah bangku baris ketiga yang memberikan ruang, dengan fleksibilitas pengaturan baru baris kedua yang lebih nyaman.

“Pembaruan pada X5 ini paling signifikan, lebih banyak dibanding X1 dan X3. Tapi eksterior X5 xDrive40i xLine baru ini tidak banyak berbeda dibandingkan model sebelumnya. Tapi bagian interiornya cukup besar perubahannya,” kata Anindyanto.

Ada juga tambahan bagian sistem audia yang menggunakan Harman Kardon dengan 16 speaker, dengan power amplifier 464 watt.

Dipasang pula Driving Assistance dan Parking Assistant Plus yang meliputi surround view, kamera 360 derajat, panorama view, serta 3D view.

Model BMW X5 terbaru ini dibekali mesin 6-silinder 3.000 cc twinturbo bertenaga 340 hp, dengan torsi puncak 450 Nm. Tenaganya disalurkan ke semua roda via sistem all wheel drive melalui transmisi sport steptronic 8-percepatan.