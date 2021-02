Imlek 2021, Angsuran Mobil Baru Peugeot 3008 - Peugeot 5008 Rp 10 Juta-an

TEMPO.CO, Jakarta - Astra Peugeot memanfaatkan momen tahun baru Cina, Imlek, pada pertengahan Februari 2021 untuk meluncurkan program promo pembelian mobil baru Peugeot.

“Berbagai macam paket kami siapkan untuk memudahkan konsumen memiliki SUV Peugeot 3008 dan Peugeot 5008," kata Head of Sales Astra Peugeot Fredy Jeo dalam pernyataannya terbaru.

Memasuki Tahun Kerbau, Astra Peugeot bermitra dengan berbagai lembaga pembiayaan dan bank dalam promo terbaik dalam pembelian mobil duo SUV Peugeot 3008 dan 5008 terbaru.

Berbagai macam promo ditawarkan dalam program bertajuk “Drive Peugeot to the Year of the Ox” tersebut.

Promo pembelian mobil SUV Peugeot 3008 dan Peugeot 5008 terbaru mulai angsuran 0 persen hingga rated rendah 2,1 persen untuk cicilan bulanan.

Paling menarik dalam paket ini yakni angsuran sekitar Rp 10 untuk tenor 5 tahun dan Total Down Payment (TDP) Rp 100 juta-an.

Tak cuma program Imlek 2021, menyambut ulang tahun Astra Group pada 20 Ferbuari 2021 nanti, Astra Peugeot menawarkan customer mendapatkan voucher MAP atau voucher BBM dengan melakukan transaksi khusus pada Februari 2021.