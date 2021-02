Setelah PCX, AHM Segarkan Tampilan Honda Forza 2021

TEMPO.CO, Jakarta - PT Astra Honda Motor (AHM) nampaknya langsung tancap gas menghadapi tahun 2021. Pekan lalu, agen pemegang merek sepeda motor Honda di Indonesia, ini meluncurkan All New Honda PCX 160 dan PCX e:HEV. Lalu, hari ini, Senin, 8 Februari 2021, mengumumkan penyegaran pada Honda Forza. Model ini dipasarkan dengan harga Rp 83,810 juta (on the road DKI Jakarta).



Marketing Direktur AHM Thomas Wijaya mengatakan Honda Forza sebagai ikon prestisius di segmen skuter matik premium menjadi perwujudan mimpi konsumen yang menginginkan pengalaman berkendara berkelas tinggi.



“Kami ingin memberikan kesenangan dan kebanggaan tertinggi bagi pecinta skutik di Tanah Air. Kami berharap penyegaran desain dan beragam fitur terbaru yang kami sematkan pada Honda Forza dapat semakin memberikan rasa percaya diri yang tinggi dan rasa bahagia ketika berkendara bersama dengan sepeda motor Honda,” kata Thomas dalam keterangan resminya.





Sesuai dengan labelnya, penyegaran atau facelift, AHM menambah sejumlah fitur dan warna baru pada Forza MY2021.



Dari sisi eksterior, penampilan Forza 2021 tampak semakin elegan dengan desain winker baru pada spion dan penyematan teknologi lampu LED di semua titik pencahayaan.



Pada bagian bawah motor, kesan sporti juga semakin diperkuat dengan hadirnya desain cover muffler teranyar yang memiliki tarikan garis yang lebih tajam.

Honda Forza 2021. (AHM)



Fitur electrical adjustable windscreen sebagai pengatur ketinggian windscreen hadir dengan metode penyetelan secara elektrik yang diklaim pertama di kelasnya. Model terbaru ini memiliki jarak penyesuaian lebih tinggi yaitu sekitar 40mm. Honda mengklaim posisi ini menawarkan kenyamanan yang menyenangkan.

Honda Forza dilengkapi fitur ESS (Emergency Stop Signal) yang secara otomatis akan mengaktifkan lampu hazard saat melakukan pengereman mendadak. Fitur ini dapat memberikan peringatan ke pengendara di sekitarnya, terutama pada posisi di belakang kendaraan.



Model ini juga dilengkapi console box dengan USB Charger pada bagian depan sehingga memungkinkan penggunanya untuk mengisi daya baterai gadget mereka.



Honda Forza hadir dengan kombinasi digital panel meter yang memiliki informasi lengkap seperti indikator Honda Selectable Torque Control (HSTC) sebagai pengontrol traksi sepeda motor yang berfungsi mencegah terjadinya ban slip, indikator perawatan, trip meter, indikator konsumsi bahan bakar, kecepatan dan RPM.



Skutik premium Honda Forza hadir dengan performa kelas atas mesin 250cc SOHC eSP+ (enhanced Smart Power) berpendingin cairan yang dilengkapi PGM FI dengan tenaga maksimum 17 kW/7.750 rpm dan torsi puncak 24Nm/6.250 rpm. Tenaga melimpah ini mampu menghasilkan mesin yang minim gesekan dengan efisiensi lebih baik namun tetap bertenaga.



Model ini menggunakan ban tubeless ukuran 120/70 dengan ring 15 M/C untuk ban depan dan 140/70 dengan ring 14 M/C untuk ban belakang. Sementara itu, pada bagian pengereman, skutik besar ini dilengkapi cakram depan dan belakang yang menggunakan sistem ABS 2 Channel.



Beragam fitur canggih lainnya tetap dipertahankan untuk menunjang gaya hidup pengendara yang modern diantaranya Honda Smart Key System yang terintegrasi dengan alarm anti maling dan Answer Back System.



Selain itu untuk mendukung pengendara dalam memberikan sinyal kepada pengendara di depannya, skutik besar ini telah dilengkapi fitur pendukung passing lamp dan lampu hazard untuk keadaan darurat, serta memiliki ukuran U-box yang ekstra besar dapat menyimpan 2 helm dan barang bawaan lainnya.



Honda Forza hadir dengan empat pilihan warna eksklusif yaitu Pearl Horizon White, Indy Gray Metallic, Mat Gunpowder Black Metallic dan Candy Rosy Red. Model ini bermain di segmen skuter matik premium, berhadapan dengan Yamaha XMax.