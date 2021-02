Honda Luncurkan New CR-V, New Odyssey, dan Brio RS Urbanite Edition

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor (HPM) meluncurkan tiga model baru sekaligus untuk pasar Indonesia, Kamis, 18 Februari 2021. Ketiga model baru itu adalah Honda Brio Urbanite Edition, New Honda CR-V, dan New Honda Odyssey.

Presiden Direktur PT HPM Takahiro Watanabe mengatakan bahwa Honda Indonesia berkomitmen untuk memberikan produk yang positif bagi konsumen di saat situasi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.

"Dan hari ini kami menghadirkan tiga produk baru sekaligus untuk konsumen di Indonesia," kata Watanabe saat memberikan sambutan secara virtual di kanal YouTube Hondaisme.

Honda Brio RS Urbinte Edition. (HPM)

Honda Brio Urbanite

Honda Brio merupakan model terlaris di Indonesia saat ini. Sejak pertama kali dipasarkan di Indonesia pada 2012 dan hingga sekarang mencatat total penjualan sebanyak 370 ribu unit. Tahun lalu, Honda Brio (dengan dua segmen di LCGC dan City Car) untuk pertama kalinya menjadi mobil terlaris di Indonesia.

Brio Urbanite adalah model facelift dari Honda Brio. Mobil ini disegarkan untuk semakin memperkokoh dominasi Honda Brio di segmen city car pada 2021.

Melalui model penyegaran ini, Honda berupaya menggoda konsumen terhadap mobil ringkas, irit dan bergaya. Model tersebut menawarkan ubahan eksterior dan interior yang lebih segar, dengan perubahan mencolok pada muffler ganda segitiga di bagian belakang.

New Honda CR-V 2021. (Honda)

Honda CR-V Facelift

Model berikutnya adalah New Honda CR-V. Mobil ini mengalami sejumlah penyegaran baik dari sisi eksterior maupun interior. Poin penting pada New CR-V adalah kini sudah sudah dilengkapi dengan teknologi keselamatan canggih yang dikenal dengan nama Honda SENSING. Teknologi pertama kali disematkan pada All New Honda Accord yang juga sudah dipasarkan di Indonesia sejak 2018 lalu.

Beberapa ubahan penting pada New CR-V antara lain bemper bawah lebih lebar dan lebih tegas, serta lampu kabut Daytime Running Light (DRL) yang simpel. Fitur penting lainnya adalah wiper dengan sensor yang akan secara otomatis beroperasi ketika kaca depan mendeteksi air.

New Honda CR-V juga disematkan fitur baru berupa Remote Engine Start, yang memungkinkan pengemudi menyalakan mesin dengan menekan tombol pintar tanpa membuka kunci pintu, dan menyalakan AC sebelum masuk ke mobil.

Business Innovation and Sales & Marketing Director PT HPM Yusak Billy mengatakan bahwa Remote Engine Start akan memudahkan pengemudi dalam menghidupkan mesin dan menyalakan AC mobil sebelum masuk ke dalam mobil. "Jadi, ketika parkir di udara panas, ruang kabin bisa lebih sejuk saat pengemudi masuk ke dalam mobil," kata Billy.

New CR-V dipasarkan dalam tiga varian yakni New CR-V 2.0L Rp 489 juta, New CR-V 1.5L Turbo Rp 522,5 juta, New CR-V 1.5L Turbo Prestige Rp 577 juta.



New Honda Odyssey 2021. (Honda)

Honda Odyssey Facelift

Honda Odyssey juga tak luput dari penyegaran. Pada model 2021 ini juga sudah dilengkapi dengan teknologi keselamatan mutakhir Honda SENSING. Fitur yang sama seperti pada New CR-V dan All New Accord. Model 2021 sebelumnya telah dirilis di Jepang pada November 2020. Mobil ini hadir dengan perubahan tampilan, tambahan fitur, dan varian sistem e-HEV hybrid.

Model baru ini memiliki tampang lebih tegas, dengan bonnet yang rata, serta grill besar. Headlamp juga berubah lebih modern dan sipit. Lampu belakang juga direvisi.

Dari dalam mobil, konsep ini Honda Odyssey idipertahankan. Kompartemen lebih banyak. Sliding door, kini bisa dibuka dengan gerakan tangan. Membuka pintu bagasi belakang juga dapat dilakukan dengan hanya mengayunkan kaki saja.

Product Planning and Sales & Marketing Director PT HPM Takayuki Uotani mengatakan bahwa Odyssey terbaru kini juga dilengkapi dengan fitur yang memudahkan pengguna untuk membuka pintu bagasi belakang. "Cukup dengan mengayunkan kaki saja, pintu bagasi akan terbuka otomatis tanpa disentuh," ujar dia.

New Honda Odyssey tersedia dalam 2 pilihan warna yang terdiri dari Platinum White Pearl dan Premium Sparkle Black Pearl. New Honda Odyssey dijual dengan harga Rp 888 juta (on the road DKI Jakarta).