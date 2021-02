Kupas Tuntas Ubahan Terbaru New Honda CR-V

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor merilis New Honda CR-V secara virtual, Kamis, 18 Februari 2021. SUV ini ditawarkan dalam tiga varian yakni New CR-V 2.0L dengan harga Rp 489 juta, New CR-V 1.5L Turbo (Rp 522,5 juta), dan New CR-V 1.5L Turbo Prestige (Rp 577 juta).



Business Innovation and Sales & Marketing Director PT HPM, Yusak Billy, mengatakan bahwa CR-V terbaru ini diproduksi di pabrik Honda di Karawang, Jawa Barat. "Bulan ini juga sudah tersedia di pasar," kata Billy dalam konferensi pers usai peluncuran.



Billy menambahkan bahwa New CR-V telah mendapatkan sejumlah penyegaran, baik dari sisi eksterior dan interior maupun teknologi.

Penyegaran yang menjadi nilai jual lebih pada New CR-V adalah hadirnya teknologi keselamatan terkini yang dikenal dengan nama Honda SENSING. Teknologi ini pertama kali digunakan pada All New Honda Accord yang sudah dipasarakn di Indonesia sejak dua tahun lalu.

New Honda CR-V 2021. (Honda)



Billy menjelaskan bahwa Honda SENSING merupakan rangkaian teknologi keselamatan yang memberikan perlindungan komprehensif bagi pengemudi dan penumpang dengan cara memberikan peringatan hingga secara otomatis mengambil tindakan untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan.

Teknologi Honda SENSING pada New Honda CR-V meliputi Collision Mitigation Brake System, Lane Keeping Assist System (LKAS), Road Departure Mitigation (RDM), Adaptive Cruise Control (ACC) with Low Speed Follow, hingga Auto-High Beam.

Collision Mitigation Brake System (CMBS merupakan sistem yang membantu ketika terdapat kemungkinan kendaraan berbenturan dengan kendaraan lain atau pejalan kaki yang terdeteksi di depan. CMBS didesain untuk memberi tanda ketika potensi berbenturan dapat terjadi, dan membantu mengurangi kecepatan kendaraan untuk mengurangi dampak benturan yang tidak terhindarkan.

Interior New Honda CR-V 2021. (Honda)

Lane Keeping Assist System (LKAS), membantu kemudi untuk menjaga kendaraan tetap berada pada jalur yang terdeteksi dan memberikan getaran dan visual jika kendaraan terdeteksi keluar dari jalur.

Road Departure Mitigation (RDM), berfungsi untuk memberikan peringatan dan jika diperlukan melakukan koreksi secara otomatis pada roda kemudi apabila pengendara keluar dari jalur agar kembali ke jalur yang benar.

Adaptive Cruise Control (ACC) with Low Speed Follow, Membantu menjaga kestabilan kecepatan kendaraan dan mengatur jarak di belakang kendaraan yang terdeteksi di depan, dan membantu mengurangi kecepatan dan menghentikan kendaraan Anda, tanpa harus menginjak rem atau gas apabila kendaraan yang terdeteksi berhenti.

Auto-High Beam, sistem ini secara intuitif akan berganti antara lampu besar dan lampu normal tergantung pada situasi jalan.

Honda SENSING hanya tersedia pada varian tertinggi, New Honda CR-V 1.5L Turbo Prestige.

Berikutnya adalah Spesifikasi New CR-V 2.0L