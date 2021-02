Honda HR-V Terbaru Meluncur di Jepang, Kapan Masuk Indonesia?

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor (HPM) buka suara soal peluncuran perdana All New Honda Vezel (Honda HR-V) di Jepang hari ini, Kamis, 18 Februari 2021. Business Innovation and Sales & Marketing Director PT HPM, Yusak Billy, mengatakan bahwa sampai saat ini HPM belum akan memasukkan Vezel terbaru ke Indonesia.



"Honda HR-V yang saat ini dipasarkan masih cukup digemari konsumen," kata Billy dalam konferensi pers secara virtual usia peluncuran New Honda CR-V, New Honda Odyssey, dan Honda Brio RS Urbanite Edition.



Vezel yang juga dikenal sebagai Honda HR-V di Indonesia dan di sejumlah negara lain, kini tampil lebih sporty dengan desain bergaya coupe di bagian belakang. Sepertinya terinspirasi dari SUV konsep Honda yang dipamerkan di Beijing Motor Show 2020.



Desainnya mencakup gril terintegrasi baru yang berani, sementara bentuk bodi menggunakan kap mesin yang panjang dengan sisi lebih tajam dan vertikal.

Sejumlah Honda HRV 2021 varian tetap dilengkapi panoramic sunroof, dilengkapi cermin cembung ekstra di spion kiri sebagai standar. HR-V baru juga menggunakan teknologi bagasi otomatis yang bisa dibuka melalui sensor kaki. Foto : Honda



Istilah sederhananya desain pada next gen HR-V ini lebih mengotak dibanding yang saat ini dipasarkan.

Baca juga: Honda HR-V Generasi Terbaru Tertangkap Kamera Sedang Diuji Jalan



Bagian tengah kap mesin rendah dan datar, dengan garis bahu yang mengalir ke dasar pilar A, memproyeksikan rasa stabilitas dan keamanan yang semakin meningkatkan estetika SUV.

Di Jepang, model ini ditawarkan dalam dua tenaga penggerak. Pertama adalah mesin bensin 1.5L dan kedua adalah hybrid dengan nama e:HEV.



Honda memiliki banyak platform untuk teknologi hybrid seperti yang diterapkan di Honda CR-V dan Honda Fit (Jazz). Ada kemungkinan HR-V e:HEV akan mengadopsi teknologi yang digunakan pada CR-V maupun Fit.



Di Jepang, Honda HR-V generasi terbaru akan dipasarkan mulai April mendatang. Dilanjutkan dengan pasar lain seperti di Eropa dan Asia. Pasar Indonesia? Sabar, PT HPM sementara ini belum memutuskan karena model tersebut baru untuk pasar domestik di Jepang. Model ini bersaing dengan Mazda CX-3, Kia Seltos, dan si kembar Toyota Raize-Daihatsu Rocky yang diperkirakan meluncur pada kuartal II tahun ini.