Rakitan Lokal BMW X7 xDrive40i Opulence Diluncurkan, Harga?

TEMPO.CO, Jakarta - BMW Group Indonesia meluncurkan BMW X7 xDrive40i Opulence, Rabu, 24 Februari 2021. Menariknya, X7 ini dirakit di BMW Production Network 2, Gaya Motor, Jakarta Utara.

Kini, BMW memiliki delapan line up model yang dirakit secara lokal. Model ini ditawarkan dengan harga Rp 2,299 miliar (off the road). Harga on the road untuk wilayah DKI Jakarta mencapai Rp 2,611 miliar. Harga ini lebih rendah dibanding X7 xDrive40i Pure Excellence yang dijual Rp 2,399 miliar (off the road atau Rp 2,724 miliar on the road DKI Jakarta).



Presiden Direktur BMW Group Indonesia Ramesh Divyanathan mengatakan bahwa model terbaru BMW X7 xDrive40 Opulence dilengkapi dengan sentuhan eksterior, fitur serta sistem semi-autonomous driving yang semakin canggih.

“Produk flagship dari keluarga BMW X ini mewakili puncak kemewahan dan perlihatkan potensi pengembangan pasar kendaraan mewah di Indonesia,” kata Ramesh dalam keterangan resmi, Rabu, 24 Februari 2021.



X7 merupakan model flagship BMW di segmen SUV premium. Model ini memiliki dimensi panjang 5,151 mm, lebar 2,000 mm, dan tinggi 1,805 mm. Penampilan gagahnya ditopang velg 21 inchi Y-spoke style 752 Bicolour.

Di bagian depan, X7 terbaru ini dilengkapi dengan BMW LaserLight sebagai standar yang menyatu dengan kidney grille terbesar dalam sejarah BMW. Di bagian belakang, dilengkapi split tail-gate yang memudahkan akses bagi pengemudi untuk menikmati fleksibilitas bagasi. Dengan satu tombol Max Cargo, bangku baris ketiga akan terlipat dan hasilkan kapasitas bagasi yang sangat lapang.

BMW X7 xDrive40i Opulence kini juga telah dilengkapi dengan Active Cruise Control with Stop&Go Functions, sebuah fitur semi-autonomous driving yang memungkinkan pengemudi untuk berjalan mengikuti irama kendaraan di depannya, termasuk di dalamnya berhenti secara penuh dan berakselerasi sesuai dengan jarak serta kecepatan maksimum yang telah ditentukan. Seluruh proses aktivasi dan kontrol dapat diakses pada tombol di multifunction steering-wheel dengan mudah dan intuitif.

Interior BMW X7 xDrive40i Opulence. (BMW Indonesia)



Selain Active Cruise Control, X7 terbaru juga dilengkapi dengan fitur keamanan aktif, seperti; Front Collision warning with brake intervention, Lane Departure Warning, Lane Change Warning, Rear crossing traffic warning and collision prevention, Parking Assistant Plus, Reversing Assistant, Surround (360’) View for Panorama and 3D view. Kombinasi fitur semi-autonomous driving dan keamanan aktif ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan terutama pada perjalanan jarak jauh.

xOffroad package juga hadir di X7. Sistem intelligent all-wheel drive ini menawarkan 4 pilihan moda berkendara - xSand, xGravel, xRocks dan xSnow, siap berpetualang dengan pengemudi untuk taklukkan beragam medan jalan hanya dengan 1 tombol pintar. Sistem xOffroad package juga mampu untuk mengatur ketinggian dan rebound suspensi udara pada X7.