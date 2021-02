Promo Flash Sale Auto2000, Aksesoris Toyota Diskon 40 Persen

TEMPO.CO, Jakarta - Dealer Toyota, Auto2000, menghadirkan promo flash sale untuk aksesoris mobil Toyota. Bagi pelanggan yang melakukan pembelian aksesoris pada 21-28 Februari 2021 berkesempatan mendapatkan diskon hingga 40 persen.

Aftersales Division Head Auto2000 Nur Imansyah Tara menerangkan, promo tersebut hadir di Auto2000 Digiroom sebagai The First Toyota Showroom in Your Pocket.

“Kami berterima kasih karena inisiasi Auto2000 Digiroom diapresiasi oleh AutoFamily. Buktinya adalah peningkatan Google Search Trend selama tahun 2020,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Kamis, 25 Februari 2021.

Langkah transformasi bisnis melalui Auto2000 Digiroom sejalan dengan laporan dari Google yang mengamati perilaku konsumen di Indonesia. Google menunjukkan bahwa orang Indonesia ingin agar brand lebih memahami perubahan kebutuhan hidup mereka selama pandemi.

Promo diskon tersebut berlaku untuk item aksesoris Toyota bertanda khusus. Totalnya ada sekitar 39 aksesoris pilihan. Mulai dari oli, disinfektan, dan wiper fluid TMO, kaca film premium bergaransi, ban OEM Toyota, aksesoris pemanis eksterior dan interior, hingga aksesoris fungsional seperti car cover, karpet, hingga pelapisan anti karat.

Seluruh aksesoris yang ditawarkan memiliki kualitas sesuai standar serta di-cover oleh garansi 1 tahun atau 20.000 km. Dan pemasangan gratis di bengkel Auto2000 di wilayah Jabodetabek untuk item tertentu.

“Ke depannya, kami berkomitmen terus memberikan inovasi layanan dan promo di Auto2000 Digiroom. Tujuannya untuk memudahkan kepemilikan dan perawatan mobil Toyota milik pelanggan,” kata Tara.