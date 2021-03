Komunitas Skuter Matik Yamaha MAXI Diklaim Bertambah, Ini Daftarnya

TEMPO.CO, Jakarta - Pertumbuhan komunitas pecinta sepeda motor skuter matik Yamaha MAXI dinilai pesat di Bangka Belitung. Apalagi setelah muncul dua model teranyar akhir tahun lalu, yakni All New Yamaha Nmax 155 Connected dan All New Yamaha Aerox 155 Connected.

Para pecinta bahkan sampai memiliki lebih dari satu skuter matik atau skutik Yamaha MAXI.

"Terhitung ada 11 klub motor MAXI Yamaha yang aktif hingga sekarang. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya,” kata Amelia Tirta Kristiono, Manager Marketing CV Sumber Jadi, main dealer Yamaha Bangka Belitung, pada Selasa, 2 maret 2021.

Berikut ini daftar Klub MAXI Yamaha di Bangka dan Belitung:

Bangka

1. YNCI chapter Bangka (Yamaha NMax Club Indonesia)

2. MOB (Max Owner Bangka)

3. ARCI chapter Bangka (Aerox Rider Club Indonesia)

4. NR chapter Babel (NMax Rider)

5. MAXI Parti Family

6. NMax Club Mentok.

Belitung

1. Belmon (Belitung Max Owner)

2. ARCI chapter Belitung (Aerox Rider Club Indonesia)

3. YNCI chapter Belitung (Yamaha NMax Club Indonesia)

4. Max Rider Belitung

5. NR chapter Belitung.

Anggota komunitas, Santo, mengatakan bahwa Yamaha Nmax pertama kali launching pada 2015 di Belitung. Peminatnya pun semakin banyak dan menjadi booming.

"Nyaman, sparepart-nya ready dan sangat mudah sekali dimodifikasi,” ujar pecinta Yamaha MAXI dan anggota Belitung Max Owner ini.