Lihat Harga Mobil Listrik Baru KIA Niro PHEV dan Hybrid 2021

TEMPO.CO, Jakarta - Produsen mobil Korea Kia Corporation mengumumkan harga crossover mobil Niro Hybrid dan Plug-in Hybrid (PHEV) 2021.

Kedua varian mobil Kia Niro tersebut hadir dengan peningkatan pada sisi teknologi dan kenyamanan berkendara.

Dengan pembaruan model 2021, varian LX Niro Hybrid diklaim mengonsumsi bahan bakar 50 miles per galon (80,4 km per 3,7 liter bensin) alias 12,7 km/liter berdasarkan uji Badan Perlindungan Lingkungan AS (EPA).

Menurut Kia, itu berarti lebih hemat biaya bahan bakar 3.250 dolar dalam 5 tahun dibandingkan dengan rata-rata mobil baru.

Sementara itu, mobil listrik Kia Niro PHEV 2021 menawarkan varian hybrid.

Mobil Kia Niro Hybrid 2021 dipasarkan mulai 24.690 dolar AS atau sekitar Rp 356,2 juta untuk varian LX, varian LXS 26.090 dolar (Rp 376,4 juta), Touring 28.390 dolar (Rp 409,6 juta), Touring SE 30.950 dolar (Rp 446,5 juta), serta Kia Niro Hybrid 2021 EX Premium 32.950 dolar (Rp 475,4 juta).

Adapun mobil listrik Kia Niro Hybrid 2021 PHEV varian LXS dibanderol 29.590 dolar AS (Rp 426,9 juta), EX 33.390 dolar (Rp 481,7 juta), dan varian EX Premium 36.550 dolar (Rp 527,3 juta).

Kia menjelaskan, dalam pernyataaan yang dikutip hari ini, Rabu, 10 Maret 2021, beberapa peningkatan pada Kia Niro 2021.

Peningkatan itu antara lain sistem keamanan Peringatan Penumpang Belakang Standar dan layar 8 inci Apple CarPlay nirkabel dan standar Android Auto. Sebelumnya, masih menggunakan kabel.

Mobil listrik Kia Niro yang sebelumnya dilengkapi Smart Key, sekarang dilengkapi Remote Engine Start baru. Pemilik akan mendapatkan program MapCare dengan pembaruan peta gratis selama 10 tahun.

Mobil listrik Kia Niro juga memperluas DriveWise Advanced Driver Assistance System (ADAS) 3 untuk menampilkan Smart Cruise Control and Curve (NSCC-C) berbasis navigasi.