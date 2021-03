Menguji Performa Mobil Listrik Hyundai di Sirkuit Sentul

TEMPO.CO, Jakarta - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) menggelar Hyundai Track Day 2021 untuk umum di Sirkui Internasional Sentul, 20-21 Maret 2021.

Acara dengan menggunakan dua mobil listrik Hyundai Kona dan Hyundai Ioniq untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat mobil listrik termasuk performa mobil, program purna jual dari Hyundai, dan manfaat utama lainnya yang dapat diperoleh pelanggan ketika memiliki mobil listrik.

Peserta dapat mengikuti berbagai sesi test drive di mana mereka dapat merasakan pengalaman nyata dalam mencoba fitur dan teknologi terdepan dari mobil listrik Hyundai. Untuk memperlihatkan performa mobil listrik Hyundai secara nyata, sesi test drive ini meliputi uji akselerasi mobil, uji ketangkasan kendaraan, serta uji sistem pengereman.

Presiden Direktur PT Hyundai Motors Indonesia, SungJong Ha, bahwa begitu banyak pelanggan yang sangat tertarik dengan mobil listrik, dan terdapat juga keingintahuan dari pelanggan terkait performa dari mobil listrik serta infrastruktur untuk pengisian daya listrik yang ada di Indonesia.

Baca juga: Pajak Mobil Listrik Hyundai Ioniq Murah, Ini Rinciannya

“Sebagai bagian dari komitmen kami untuk berbagi pengetahuan tentang mobil listrik di Indonesia, kami mengadakan acara ini agar dapat menjawab kebutuhan pelanggan, serta memberikan informasi yang cukup dan juga pengalaman langsung bersama produk mobil listrik dan program layanan purna jual Hyundai,” kata SungJong Ha dalam keterangan resminya.

Dalam kegiatan ini, Hyundai Indonesia menyediakan demonstrasi pengisian daya mobil listrik. Pelanggan dapat menerima informasi yang memadai tentang jenis pengisian daya dan panduan tentang lokasi pengisian daya terdekat ketika mereka sedang berada di perjalanan.

Demonstrasi tersebut diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat bahwa stasiun pengisian daya listrik sudah tersebar di Indonesia, termasuk lebih dari 40 charging station yang berhasil dikembangkan Hyundai bersama mitranya.

Baca: Hyundai Ioniq dan Kona Electric Meluncur di Indonesia, Ini Fitur Unggulannya

Selain itu, Hyundai juga menyediakan fasilitas charging station yang tersebar di seluruh dealer resmi Hyundai untuk mengoptimalkan pengalaman pelanggan. Hyundai terus berupaya meningkatkan kepuasan dan kenyamanan pelanggan di Indonesia dengan menambah jumlah dealer hingga 100 gerai di tahun 2021.

Chief Operating Officer (COO) PT Hyundai Motors Indonesia, Makmur, menyampaikan bahwa Hyundai Track Day 2021 merupakan kelanjutan dari misi perusahaan sebagai game-changer industri otomotif Indonesia serta untuk meningkatkan kesadaran akan manfaat mobil listrik di era elektrifikasi ini.

“Melalui perhelatan Hyundai Track Day 2021, kami berharap semua pengunjung mendapat kesempatan untuk mendapatkan informasi mendalam dan pengalaman luar biasa di Sentul International Circuit. Tentunya kegiatan ini terbuka untuk umum namun dengan kapasitas terbatas untuk menjaga protokol kesehatan secara ketat,” ujar dia.

Setelah diluncurkan pada November tahun lalu yang langsung menjadi tonggak baru dari ekosistem mobil listrik di Indonesia, Ioniq EV dan Kona EV telah mendapatkan respon positif dari pelanggan di Indonesia.

Ioniq EV didesain dengan pendekatan futuristik dan ergonomis, dilengkapi dengan trend dan teknologi terkini, sehingga membuat berkendara menjadi menyenangkan, aman, dan nyaman. Powertrain model ini menggunakan motor listrik magnet permanen berefisiensi tinggi sebesar 100 kW (136 PS) yang disuplai oleh baterai lithium ion 38,3 kWh. Jarak tempuh Ioniq EV mencapai hingga 311 km (berdasarkan WLTP) dengan sekali pengisian, sehingga dapat memenuhi berbagai kebutuhan gaya hidup penggunanya.

Sementara itu, Kona EV didesain dengan desain yang berani, progresif, dan berkepribadian petualang. Model ini telah menjadi ikon di segmennya dengan desain yang memberikan tampilan ramping dan canggih.

Jarak tempuh dari Kona EV dapat mencapai hingga 305 km (berdasarkan WLTP) dengan sekali pengisian daya listrik. Kona EV dilengkapi dengan fitur keselamatan, konektivitas, dan kenyamanan tambahan untuk memastikan pengalaman berkendara yang lebih baik.

Hyundai Ioniq EV tersedia dalam dua tipe, yakni Prime seharga Rp 637 juta dan Signature Rp 677 juta. Model ini ditawarkan dalam empat pilihan warna eksterior Polar White, Fluidic Metal, Phantom Black, Fiery Red.

Sedangkan Hyundai Kona EV dijual dalam satu varian dengan harga Rp 697 juta. SUV ini punya 5 pilihan warna eksterior yakni Dive in Jeju, Ignite Flame, Atlas White, Galactic Grey, dan Phantom Black. Harga keduanya berlaku on the road untuk wilayah DKI Jakarta.