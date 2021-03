Skuter BMW C 400 X dan C 400 GT MY2021 Dirilis, Cek Spesifikasinya

TEMPO.CO, Jakarta - BMW Motorrad mengahdirkan dua skuter premium, BMW C 400 X dan C 400 GT. Masing-masing dari skuter telah disegarkan, memiliki beberapa optimasi teknis signifikan, serta warna dan gaya baru.

Dikutip dari laman resminya, Kamis, 25 Maret 2021, C 400 X telah memukau pelanggan segmen Urban Mobility dengan karakteristik yang dinamis. Sedangkan C 400 GT, sebagai varian Gran Turismo, cocok untuk touring, menonjolkan berbagai fitur kenyamanan yang ditingkatkan.

Motor merek asal Jerman itu hadir dengan mesin satu silinder. Tenaganya sesuai homologasi EU-5 dengan E-gas, manajemen engine baru, dan kopling sentrifugal yang dioptimalkan.

Output dari mesin itu adalah 25 kW (34 hp) pada 7.500 rpm dan torsi 35 Nm pada 5.550 rpm berfungsi sebagai unit penggerak. Kedua skuter itu juga menerima Automatic Stability Control (ASC) yang dioptimalkan.

BMW C 400 GT, 25 Maret 2021. (BMW Motorrad)

ASC baru dirancang untuk nilai gesekan yang jauh lebih rendah daripada sebelumnya. Saat berkendara, hal ini terlihat pada respons sensitif dan kenyamanan regulasi yang meningkat secara signifikan, terutama pada jalan yang basah dan licin.

Sistem rem C 400 X dan C 400 GT baru juga telah diperbaiki. Berkat kaliper rem baru, sistem rem cakram ganda di bagian depan menawarkan titik tekanan yang lebih stabil.

Selain soket onboard 12 volt, kompartemen penyimpanan kanan depan kini dilengkapi dengan soket pengisi daya USB. BMW C 400 X dan C 400 GT baru juga menampilkan desain BMW Motorrad yang khas.

Tampilan modern dan berorientasi masa depan mencerminkan filosofi desain BMW Motorrad dengan sempurna. Skuter menengah baru dari BMW Motorrad masing-masing ditawarkan dalam tiga varian warna berbeda.

Untuk BMW C 400 X hadir dengan cat dasar blackstorm metallic, kemudian ada yang dilapisi cat opsional granite grey dengan menambah biaya 50 Euro (Rp 851 ribu), dan varian style Sport (matt metalik blackstorm/ racingblue metallic) menambah biaya 200 Euro (Rp 3,4 juta).

Sementara BMW C 400 GT hadir dengan warna dasar alpine white, ada juga yang dilapisi cat opsional granite grey dengan menambah biaya 50 Euro (Rp 851 ribu), dan style triple black dengan menambah biaya 200 Euro (Rp 3,4 juta).

Di Indonesia, BMW C 400 X dan C 400 GT model sebelumnya telah dipasarkan. Keduanya dijual dengan harga Rp 259 juta (C 400 X) dan Rp 279 juta (C 400 GT). Harga tersebut berlaku off the road.