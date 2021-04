Daftar Lengkap Diskon Mobil dan Motor di IIMS 2021

TEMPO.CO, Jakarta - Pameran otomotif Indonesia International Motor Show Hybrid 2021 (IIMS 2021) yang diselenggarakan pada 15 – 25 April 2021 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, menawarkan ragam promo untuk sepeda motor maupun mobil.

Bagi calon konsumen yang ingin memanfaatkan relaksasi Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk jenis mobil tertentu, mungkin IIMS kali ini dapat membantu Anda menentukan pilihan. Sedangkan bagi Anda yang ingin melihat atau membeli mobil mewah hingga sepeda motor model terbaru, pameran tahunan ini juga menawarkan sejumlah promo, berikut ulasannya dilansir siaran pers, Rabu.

BMW

Selama di IIMS Hybrid 2021, BMW menyediakan program The Best Deals for a Peace of Mind berupa voucher bensin hingga Rp20 juta, ekstra extended warranty hingga 2 tahun, dan sampai premium gift di antaranya iPhone 12 Pro Max, Apple Watch Series 6, Samsung Galaxy Z Fold, dan lain-lain.

Untuk pembelian kredit, konsumen akan mendapatkan kemudahan cicilan rendah hingga 7 tahun dan bunga 0 persen hingga 2 tahun.

DFSK

Konsumen bisa mendapatkan penawaran khusus berupa bunga ringan mulai dari 2,77 persen, uang muka untuk kendaraan penumpang mulai dari Rp 30 jutaan, dan cicilan untuk kendaraan komersial mulai dari Rp 3 jutaan.

Keseruan DFSK di IIMS Hybrid juga semakin lengkap dengan beragam hadiah yang bisa didapatkan selama pameran, misalnya smartphone, smart tv, dan konsumen berkesempatan mendapatkan hadiah langsung lucky dip, dengan hadiah utama sepeda Brompton untuk pembelian selama IIMS Hybrid 2021.

Honda

Program penjualan Honda di IIMS 2021 meliputi TDP mulai dari Rp20 jutaan, cicilan mulai dari Rp 2 Jutaan, bunga mulai dari 0 persen, Lucky Dip dengan total hadiah hingga ratusan juta rupiah.

Ada juga hadiah langsung free voucher service & part, undian 1 unit mobil Honda Brio, Special Gold Design Honda, Smart TV, serta Smartphone untuk pembelian di IIMS 2021.

Toyota

Toyota menghadirkan special sales yaitu 25 persen low rate untuk Agya dan Calya dengan tenor 4—5 tahun, free installment mulai Rp 2,8 juta untuk Calya khusus di bulan April dan Mei, 3,7 persen low rate untuk Corolla Cross gasoline.

Selain itu ada juga promo KINTO ONE, Deal Cermat, dan cashback trade-in selama bulan Juni. Toyota turut menghadirkan program aftersales yakni pelanggan yang bertransaksi online di IIMS akan mendapatkan gratis 1 liter oli mesin diesel atau gasoline varian synthetic.

Pelanggan yang melakukan pembelian paket servis berkala TMO Brake Cleaner dan TMO Cabin Disinfectant selama bulan April 2021 juga bisa mendapatkan gratis 1 liter oli mesin diesel atau gasoline varian synthetic.





Mitsubishi

Mitsubishi menawarkan program penjualan menarik untuk Pajero Sport selama IIMS Hybrid 2021 berupa cashback sampai dengan Rp 14 juta. Jika pembelian menggunakan paket leasing dari Dipo Finance, akan mendapatkan tambahan tabungan emas Rp 5 juta atau bunga nol persen.



Mitsubishi juga memangkas harga Outlander PHEV dari Rp 1,311 miliar menjadi Rp 890 juta atau diskon sebesar Rp 421 juta. Harga tersebut berlaku on the road DKI Jakarta.

KTM & Husqvarna

KTM menyediakan harga spesial untuk unit–unit tahun 2020 dan 2021. Untuk pembelian line up,250 EXC TPI 6 Days 2021, 300 EXC TPI 6 Days 2021, 250 EXC-F 6 Days 2020, akan mendapatkan gratis 1 set ceramic coating.

Sedangkan Husqvarna menyediakan potongan harga Rp10 juta untuk pembelian MX dan mendapatkan gratis 1 set ceramic coating. Mereka juga menyediakan harga special untuk unit-unit 2020 dan 2021, FE 250 2020 & 2021, TE 250l, TE 300l, 701 ENDURO 2020, khusus selama penyelenggaraan IIMS 2021 berlangsung.





Royal Enfield

Dalam rangka merayakan hari jadi ke-120 tahun, Royal Enfield memamerkan jajaran lengkap sepeda motornya, termasuk Meteor 350 yang baru saja diluncurkan. Khusus selama IIMS Hybrid 2021, pengunjung dapat melihat dan menguji coba Meteor 350 di JI Expo Kemayoran.

Royal Enfield memberikan promo cashback sampai Rp12 juta untuk pembelian motor, serta diskon sampai 30 persen untuk pembelian apparel, dan mendapatkan voucher pembelian apparel kepada pengunjung IIMS Hybrid 2021 yang melaksanakan test ride.

Buy One Get One

Bagi pengunjung yang ingin hadir di IIMS Hybrid 2021, ada promo special ticket weekdays Buy 1 Get 1 Royalti Program dengan menunjukan STNK kendaraan BMW, DFSK, Honda, MG, Mini, Mitsubishi, Prestige, Renault, Toyota, Wuling, Jeep, Benelli, Astra Honda Motor, Italjet, Kawasaki, Niu, Royal Allloy, Royal Enfield, Selis, KTM, dan Husqvarna.

Pengunjung menunjukan STNK Kendaraan ke Help Desk yang tersedia di setiap entrance gateuntuk claim tiket gratis. Promo yang berlaku adalah satu STNK untuk 1 kali Buy One Get One dan tidak berlaku kelipatan. Promo juga berlaku bagi pengunjung yang membeli tiket weekdays melalui website, Indomaret, dan on the spot.

Adapun pengunjung yang ingin mengikuti program test drive & test ride wajib memiliki SIM serta melakukan registrasi online, lalu memilih waktu test drive & ride dari jam 11.00 sampai 18.00 WIB.

Peserta akan menerima konfirmasi via email dan wajib menunjukannya saat test drive & ride sesuai nomor antrian. Tentunya, pengunjung wajib mengikuti protokol kesehatan, dan demi menekan penyebaran COVID-19, peserta diwajibkan membawa perlengkapan riding gear pribadi antara lain helm, masker, sarung tangan dan hand sanitizer.

IIMS 2021 digelar pada Senin-Kamis jam 12.00 - 21.00 WIB, sedangkan Jumat-Minggu (weekend) dari jam 11.00 - 21.00 WIB. Pengunjung yang diperbolehkan masuk ke area pameran hanya yang berusia 13 – 59 tahun.





