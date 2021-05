Toyota Raize Pakai Mesin Turbo, Begini Tips Merawatnya

TEMPO.CO, Jakarta - Toyota Raize ditawarkan dalam dua pilihan mesin, besin 1.0 turbo dan 1.2 non turbo. Nah, mesin turbo bagi sebagian kalangan di Indonesia masih belum sepopuler mesin non turbo. Lantas, bagaimana perawatannya? Apakah lebih rumit dibanding mesin non turbo?



Auto2000, salah satu main dealer mobil Toyota di Indonesia membagikan tips perawatan mobil yang dilengkapi turbo seperti Raize. Berikut ini adalah tips perawatannya:

Pelajari Buku Manual Kendaraan

Buku manual kendaraan berisi panduan tertulis dan gambar dalam bentuk ilustrasi sederhana dan mudah dipahami. Buku manual berisi informasi penting seperti garansi, keselamatan kendaraan, instruksi instalasi, identifikasi masalah, instruksi pengaturan, spesifikasi produk serta instruksi perawatan dan pemecahan masalah.

Dengan membaca buku manual, pengguna dapat mempelajari cara memperlakukan dan tips merawat mesin turbo yang benar.

Gunakan Bahan Bakar yang Tepat

Mesin turbo membutuhkan bahan bakar dengan nilai oktan tinggi mengingat rasio kompresi ketika pembakaran sangat tinggi.

Asupan bahan bakar yang tidak tepat, seperti nilai oktan di bawah rekomendasi, akan membuat pembakaran tidak berlangsung sempurna yang membuatnya kehilangan tenaga dan menyebabkan knocking atau ngelitik.

Dalam jangka panjang jika diabaikan bisa merusak mesin. Kondisi ini juga akan menghasilkan residu pada gas buang yang akan menempel di turbin jika didiamkan akan merusak komponen turbo.

Perhatikan Kondisi Oli Mesin

Komponen turbo mendapatkan pelumasan dari oli yang sama dengan oli yang dipakai untuk melumasi komponen mesin.

Mengingat kinerja turbo yang terbilang berat karena sanggup berputar hingga 25.000 – 30.000 rpm, wajib digunakan oli yang sesuai kebutuhan untuk memastikannya tetap bekerja dengan baik dan menjaga daya tahan turbo. Gunakan oli TMO yang sesuai rekomendasi pabrikan dan rutin menggantinya waktu servis berkala.

Ganti Filter Udara Secara Berkala Sesuai Buku Pedoman Service

Turbo mengisap udara dari luar untuk dimampatkan ke dalam ruang bakar mesin. Selalu perhatikan kondisi filter udara untuk memastikannya bekerja optimal menyaring kotoran supaya tidak ikut terbawa.

Segera ganti kalau filter udara terlalu kotor karena akan menghambat aliran udara dan jangan dibersihkan karena akan membuat elemennya rusak mengingat kuatnya dorongan turbo. Sama dengan oli mesin, pastikan untuk selalu mengganti saringan udara sesuai ketentuan waktu servis berkala di bengkel Auto2000.

“Untuk perawatan, pastikan seluruh komponen yang terkait dengan turbo selalu dirawat dengan menjalankan servis berkala di bengkel resmi atau memanggil layanan Toyota Home Service (THS) – Auto2000 Home Service melalui Auto2000 Digiroom,” kata Martogi Siahaan, Chief Executive Auto2000 dalam keterangan resmi, Sabtu, 1 Mei 2021.

Baca juga: Toyota Raize Dijual Mulai Rp 219,9 Juta