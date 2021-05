Menjelang Lebaran 2021, Ini Mobil Baru Harga di Bawah Rp 200 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - Hingga empat hari menjelang Lebaran 2021, mobil baru nan menarik dengan harga di bawah Rp 200 juta ditawarkan pabrikan otomotif untuk memancing minat beli masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Harga kompetitif tersebut antara lain dipicu relaksasi pajak dari pemerintah berupa diskon PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah).

Berikut ini deretan mobil baru dengan harga di bawah Rp 200 juta menjelang Lebaran 2021 yang dikutip dari Antara pada Minggu, 9 Mei 2021:

1. New Toyota Agya

Agya adalah merupakan mobil low cost green car (LCGC) andalan Toyota di Indonesia. Mobil segmen hatchback tersebut hadir dalam lima tipe yang seluruhnya dipasarkan di bawah harga Rp 200 juta.

Mobil baru Toyota Agya Tipe terendah yakni New 1.0 G M/T dibanderol dengan harga Rp 144.900.000, tipe 1.2 G M/T STD dijual dengan harga Rp1 49.200.000. Sedangkan tipe 1.2 G A/T STD dijual Rp 162.740.000, tipe 1.2 G M/T TRD dijual Rp 154.545.000, adapun tipe tertinggi yakni 1.2 G A/T TRD seharga Rp 170.390.000.

2. New Toyota Calya

Toyota juga memiliki mobil LCGC tujuh penumpang bernama Calya. Mobil segmen multi purpose vehicle (MPV) tersebut pertama kali diperkenalkan pada Agustus 2016.

Tipe terendah Calya yaitu 1.2 E M/T STD dijual Rp 146.190.000, tipe di atasnya yakni 1.2 E M/T dibanderol Rp 148.990.000. Untuk Calya tipe 1.2 G M/T dijual seharga Rp 155.290.000, sedangkan mobil baru Toyota Calya tipe 1.2 G A/T atau tipe teratas dijual Rp 167.490.000.

3. New Toyota Avanza

Mobil "sejuta umat" Toyota Avanza juga masuk dalam daftar harga mobil baru dengan harga miring menjelang Lebaran 2021. Tiga tipe terendahnya masih dijual di bawah harga Rp 200 juta.

Mobil baru Avanza tipe 1.3 E STD M/T dijual dengan harga Rp 187.600.000. Sementara untuk tipe 1.3 E STD A/T dibanderol Rp 197.900.000. Adapun untuk tipe 1.3 E M/T dihargai sebesar Rp 189.800.000.

4. New Daihatsu Ayla

Daihatsu Ayla diperkenalkan pertama kali di tahun 2012, dan baru dijual setahun setelahnya. Saat ini mobil LCGC andalan Daihatsu itu hadir dengan 12 tipe.

Tipe terendahnya 1.0 D MT dijual Rp 103.300.000, lalu tipe 1.0 D+ MT dijual dengan harga Rp 115.500.000, tipe 1.0 X Deluxe MT dijual Rp 133.650.000, tipe 1.0 X MT ditawarkan dengan harga Rp 126.300.000, tipe 1.2 R Deluxe MT dijual Rp 148.550.000, dan tipe 1.2 R MT dihargai Rp 144.550.000.

Selanjutnya tipe 1.2 X MT dijual dengan harga Rp 137.600.000, tipe 1.0 X Deluxe AT dibanderol Rp 142.700.000, tipe 1.0 X AT dijual seharga Rp 135.350.000, tipe 1.2 R Deluxe AT dijual Rp 161.050.000, tipe 1.2 R AT dihargai Rp 157.050.000, dan tipe 1.2 X AT dipasarkan dengan harga Rp 147.600.000.

5. New Daihatsu Sigra

Daihatsu Sigra adalah mobil LCGC tujuh penumpang yang diproduksi oleh Astra Daihatsu Motor di Indonesia sejak 2016.

Mobil segmen MPV ini kini hadir dalam 10 tipe, di mana tipe terendahnya yaitu 1.0 D MT dijual Rp 120.650.000. Tipe 1.0 M MT dibanderol Rp 131.050.000, tipe 1.2 X MT dihargai Rp 140.400.000, tipe 1.2 X MT DLX dijual seharga Rp 145.900.000.

Selanjutnya, mobil baru Daihatsu Sigra tipe 1.2 R MT dijual Rp 146.800.000, tipe 1.2 R MT DLX dijual seharga Rp 150.600.000, tipe 1.2 X AT dijual Rp 153.200.000, tipe 1.2 X AT DLX dihargai Rp 158.700.000, tipe 1.2 R AT dijual seharga Rp 159.600.000, dan tipe tertinggi yakni 1.2 R AT DLX dipasarkan Rp 163.400.000.

6. New Daihatsu Xenia

Daihatsu Xenia hadir pertama kali pada 2003. Bersama "saudara kembarnya" Toyota Avanza, mobil segmen MPV tujuh penumpang ini pernah menjadi salah satu mobil terlaris di Tanah Air.

Hingga empat menjelang Lebaran 2021 Saat ini, empat tipe mobil Daihatsu Xenia dijual dengan harga di bawah Rp 200 juta. Tipe X MT 1.3 STD dijual Rp 184,5 juta, tipe X AT 1.3 STD dibanderol Rp 194,6 juta, tipe R MT 1.3 STD dijual seharga Rp 195,1 juta, dan tipe X MT 1.3 DLX dijual Rp 196,5 juta.

7. Honda Brio

Honda Brio menjadi mobil terlaris di Indonesia pada 2020. Mobil hatchback yang memiliki varian tipe LCGC dengan nama Brio Satya ini mengungguli para pesaing lainnya seperti Toyota Avanza dan Mitsubishi Xpander.

Saat ini, terdapat enam tipe Brio yang dipasarkan dengan harga di bawah Rp 200 juta. Honda Brio Satya S M/T dijual Rp 151 juta, Honda Brio Satya E M/T di jual dengan harga Rp 160 juta.

Berikutnya, Honda Brio Satya E CVT ditawarkan dengan harga Rp 175.000.000, New Honda Brio RS M/T dijual seharga Rp 179.800.000, New Honda Brio RS M/T Urbanite Edition dibanderol Rp 185.800.000, dan New Honda Brio RS CVT dipasarkan seharga Rp 194.700.000.

8. Honda Mobilio

Mobil segmen MPV Honda Mobilio turut masuk dalam daftar. Tipe terendahnya yakni New Honda Mobilio S M/T ditawarkan dengan harga Rp 197.600.000.

9. All New Suzuki Ertiga

All New Ertiga memiliki tipe yang saat ini dijual dengan harga mobil barunya di bawah Rp 200 juta, yakni tipe GA-MT yang dibanderol Rp 199.400.000.

10. Suzuki Karimun Wagon R

Karimun Wagon R merupakan mobil mungil pabrikan Suzuki yang sudah ada sejak 2013.

Saat ini, mobil tersebut masih eksis dan tersedia dalam enam tipe. Tipe terendah yaitu GA dijual Rp 122.000.000, sementara yang tipe blind van dihargai Rp 134.500.000.

Untuk tipe GL M/T dijual dengan harga Rp 135.500.000, tipe GS MT dijual Rp 144.000.000, tipe GL AGS dibanderol Rp 144.500.000, dan tipe GS AGS dipasarkan Rp 152.500.000.

11. New Suzuki Ignis

Suzuki Ignis mengaspal di Indonesia pada April 2017. Mobil hatchback lima penumpang ini kini tersedia dalam empat tipe, di mana tiga di antaranya di jual di bawah Rp 200 juta.

Mobil baru Suzuki Ignis tipe terendah yaitu GL MT dijual Rp 175.500.000.

12. Kia Sonet

Debut pertama Kia Sonet tujuh penumpang di dunia dilakukan di Indonesia. Kendaraan segmen MPV ini mulai di jual di Tanah Air pada April 2021. Tipe terendah Kia Sonet, yakni Standard M/T ditawarkan dengan harga Rp 193.000.000.

13. New Wuling Confero S

New Confero S merupakan mobil segmen MPV produksi Wuling Motors. Mobil ini menjadi salah satu mobil baru untuk keluarga di bawah harga Rp 200 juta yang diklaim cocok untuk merayakan lebaran 2021.

Mobil baru New Wuling Confero S tipe S 1.5 C dijual Rp 169.800.000 menjelang Lebaran 2021. Sedangkan tipe S 1.5 L dijual dengan harga Rp 182.800.000. untuk tipe tertinggi yakni S 1.5 ACT ditawarkan dengan harga Rp 191.300.000.

