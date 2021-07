Daftar Mobil Listrik yang Sudah Bisa Dibeli di Indonesia, Renault Twizy Termurah

TEMPO.CO, Jakarta - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyatakan harga mobil listrik menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan kendaraan ramah lingkungan di Tanah Air.

Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi mengatakan mobil yang paling laku di Tanah Air berada di rentang harga Rp250 juta sampai dengan Rp300 juta. Karena itu, mobil seperti Avanza, Xenia, dan Ayla memiliki porsi terbesar di Indonesia.

“Kalau [mobil listrik] ingin berkembang di Indonesia, kita harus menekan harga mobil listrik di bawah Rp300 juta agar daya beli masyarakat dapat menjangkau,” ujarnya dalam webinar Investor Daily Summit, baru-baru ini.

Mobil listrik memiliki harga jual lebih mahal daripada mobil konvensional lantaran komponen utamanya, yaitu baterai, belum diproduksi secara massal. Adapun, harga baterai mobil listrik sendiri sekitar 40 persen dari harga mobil listrik.

Di Indonesia, ada sejumlah mobil listrik yang sudah dipasarkan dengan harga beragam. Berdasarkan penelusuran Bisnis, Renault Twizy menjadi mobil listrik paling murah dengan harga banderol Rp408 juta.

Renault Twizy tercatat menggunakan teknologi Electric Direct Drive Technology dengan mesin 3CG-electric asynchronous. Mesin elektrik tersebut mampu menghasilkan kekuatan 13 kW atau setara 17 dk. Di atas kertas, mobil ini mampu mencapai 0-45 km per jam dalam 6,1 detik, dengan kecepatan puncak hingga 80 km/jam.

Pengecasan Twizy diklaim hanya membutuhkan waktu sekitar 2,5 jam untuk jarak tempuh 80 km. Pengisian daya baterai mobil ini juga bisa dikoneksikan dengan soket rumahan 220 volt tanpa harus menggunakan adaptor tambahan.

Berikut daftar harga mobil listrik yang dipasarkan di Indonesia:

Renault Twizy: Rp408 juta

DFSK Gelora E-BV: Rp480 juta

DFSK Gelora E-MB: Rp510 juta

Hyundai Ioniq Electric Signature AT: Rp677 juta

Hyundai Ioniq Electric Prime AT Rp637 juta

Hyundai Kona Electric: Signature AT Rp697 juta

Lexus UX300e: estimasi harga Rp 1,245 miliar

BMW i3s: mulai dari Rp1,35 miliar

Tesla Model 3: Rp1,5 miliar

Tesla Model X Long Range: Rp3 miliar

Tesla Model X Plaid: Rp4,4 miliar

Tesla Model S Long Range: Rp3 miliar

Tesla Model S Plaid: Rp4 miliar

Tesla Model S Plaid+: Rp4,4 miliar

