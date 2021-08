Honda Civic Type R Jadi Official Car Tim F1 Red Bull Racing, Harga Rp 1,1 Miliar

Honda Civic Type R 2021 Limited Edition masih paling "hot" yang dibanderol 44.950 dolar AS atau sekitar Rp 667 juta. FOTO: cnet.com

TEMPO.CO, Jakarta - New Honda Civic Type R resmi menjadi official car untuk mendukung aktifitas tim balap F1 andalan Honda, Red Bull Racing dan Scuderia Alpha Tauri.

Tim balap F1 asal Italia, Scuderia Alpha Tauri, sudah menggunakan mobil Honda Civic Type R sebagai official car mereka sejak 2020.



Adapun tim Red Bull Racing baru tahun ini menggunakan official car dari Honda.

Tim balap F1 Scuderia Alpha Tauri menggunakan mesin Honda dalam balap F1 sejak 2019. Tahun ini, Red Bull Racing diperkuat pembalap Max Verstappen dan Sergio Perez.

Dikutip dari Bisnis, Honda Civic Type R telah membuktikan kemampuannya dengan menjadi mobil berpenggerak roda depan tercepat di sirkuit Nurburgring, Jerman.

Titel itu diraih setelah Honda Civic Type R setelah mencatatkan waktu 7 menit 43,80 detik pada 2017 dan dilanjutkan di sirkuit Suzuka, Jepang, pada 2020 lalu dengan waktu 2 menit, 23,933 detik.

Mobil New Honda Civic Type R menggunakan mesin 2.0 liter VTEC Turbo dengan tenaga maksimal 310 PS pada 6.500 rpm dan torsi maksimal 400 Nm pada 2.500 – 4.500 rpm. Seluruh tenaga itu disalurkan melalui transmisi 6 percepatan yang disempurnakan dengan rev match system.

Rev match system itu memungkinkan Civic mempertahankan tenaga maksimumnya saat perpindahan gigi.

Di Indonesia, New Honda Civic Type R tersedia dalam 3 pilihan warna, yaitu Rallye Red, Brilliant Sporty Blue Metallic, dan Championship White. Harganya Rp 1,177 miliar on the road DKI Jakarta pada 2021 untuk pemilik mobil pertama.

