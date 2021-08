Ferdiansyah Juara Kompetisi Desain Virtual City Hatch Art, Sisihkan 400 Peserta

TEMPO.CO, Jakarta - Desainer muda Ferdiansyah Ramadhan memenangi kompetisi desain virtual City Hatch Art yang digelar PT Honda Prospect Motor (HPM). Ferdiansyah menyisihkan 428 karya lainnya dalam ajang ini yang disaring sejak 25 Juni hingga 30 Juli 2021.



Ferdiansyah mengaku membuat banyak desain dalam mengikuti kompetisi virtual ini. Namun hanya dua yang jadi dan diikutkan ke dalam kompetisi. Satu desain karyanya dengan konsep “Light the Future”, terpilih sebagai pemenang pertama. “Prosesnya panjang, banyak membuat desain dan hanya dua yang diikutkan,” kata Ferdiansyah saat konferensi virtual, Rabu, 18 Agustus 2021.

Karya dari Ferdiansyah terpilih sebagai pemenang karena dinilai paling sesuai dengan tema yang ditentukan, berhasil mengikuti semua peraturan dengan benar, serta para juri menilai bahwa desain milik Ferdiansyah dapat dikolaborasikan dengan karya dari para juri. Juri pun menilai bahwa karyanya memiliki keunikan yang mengandung unsur realism dan sangat cocok untuk diimplementasikan pada mobil City Hatchback RS.

Dalam desainnya, Ferdiansyah menampilkan warna-warna segar yang menggambarkan semangat di masa depan. Menurut Ferdiansyah, desainnya selaras dengan era digital saat ini, ia menggambarkan kemampuan robot-robot di masa depan dengan mengkolaborasikan estetika dan teknologi pada bodi Honda City Hatchback RS.



Ferdiansyah pun berimajinasi tentang masa depan yang juga menggambarkan kesan canggih pada Honda City Hatchback RS yang cocok dengan generasi millenial. Sebagai juara pertama, ia pun berhak untuk mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp15 juta.

Sementara untuk juara kedua, dimenangkan oleh Deden Desma Hikmawan yang akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp10 juta. Karyanya yang mengikuti trend kaum milenial saat ini terlihat sangat penuh dengan warna.



Pada bagian depan terdapat gambar sayap kupu-kupu yang terlihat menyatu dengan headlamp mobil hingga membentuk seperti alis mata. Pada bagian samping mobil, Deden menggambarkan aktifitas anak muda seperti bermain skateboard.



Desain graffiti dengan motif bunga warna-warni serta gambar gedung-gedung ikonik Jakarta juga memeriahkan desain karya Deden ini. Ia pun mengakui bahwa 99 persen desainnya adalah vector, sehingga ia menggambar sendiri semua elemen yang ia ambil dari foto asli ataupun sedikit memodifikasi gambar yang ada. Menurut para juri, karya dari Deden memiliki unsur warna yang vibrant dan memiliki keunikan serta tingkat kesulitan pekerjaan yang cukup tinggi.

ADVERTISEMENT

Selanjutnya, karya dari Muhammad Irfan Intama berhasil menjadi juara ketiga dalam kompetisi ini. Dengan desain yang simpel, karya desain dari Muhammad Irfan dinilai memiliki ciri khas tersendiri dan dapat menjadi warna baru saat melakukan kolaborasi bersama dengan para juri nantinya.



Muhammad Irfan mengaku bahwa desainnya memiliki tema 'City Futurism' dengan style geometric abstract. Desainnya yang futuristik, stylish serta modern sangat cocok untuk diaplikasikan pada mobil Honda City Hatchback RS. Sebagai pemenang ketiga, ia akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 5 juta.

Business Innovation and Marketing & Sales Director PT Honda Prospect Motor, Yusak Billy, mengatakan bahwa HPMi sangat senang dapat mengadakan kompetisi yang dapat menjadi wadah bagi para anak muda untuk dapat tetap kreatif dan produktif dalam mengekspresikan diri mereka secara positif dari rumah masing-masing. “Semoga dengan adanya kompetisi ini, lebih banyak lagi desainer Indonesia yang dapat menyalurkan bakatnya bersama dengan Honda City Hatchback RS,” kata Billy.

Bernhard Suryaningrat sebagai Co-Founder dari NeverTooLavish menyampaikan bahwa setiap pemenang yang terpilih tersebut memiliki ciri khas yang berbeda di antara peserta yang lainnya, semuanya terlihat memenuhi persyaratan daripada poin-poin penting yang ditetapkan berdasarkan tema yang ditentukan.



“Ketiga peserta ini terpilih karena mereka berani berpikir outside of the box artinya mereka menaruh objek-objek yang tidak umum dan itu menjadi sesuatu yang baru, mereka berhasil membuat warna baru bagi industri modifikasi otomotif,” ujar dia.

“Design yang masuk beragam, akan tetapi finalis 3 besar ini paling cermat dalam menangkap konsep, tema serta dapat diaplikasikan ke unit aslinya,” tambah Erwin sebagai NMAA National Judge, salah satu juri dalam kompetisi ini.

Ketiga pemenang juga akan mendapatkan kesempatan untuk melakukan workshop bersama para juri secara eksklusif untuk menciptakan sebuah kolaborasi karya desain secara nyata pada mobil Honda City Hatchback RS.



Selanjutnya, NeverTooLavish juga akan menggelar seminar bertajuk “City Hatch Art Class” dimana NeverTooLavish sebagai juri akan berbicara mengenai industri seni pada otomotif serta tahap-tahap dalam mengaplikasikan gambar pada sebuah objek. Kelas ini akan diadakan pada 21 Agustus 2021 secara virtual, live pada akun Youtube @Hondaisme, sehingga dapat secara mudah diikuti oleh siapapun.

Baca juga: Honda Umumkan Daftar Pemenang Mingguan City Hatch Art