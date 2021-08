Punya 4 Filosofi Utama, Toyota Gazoo Racing Resmi Hadir di Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Toyota Gazoo Racing secara resmi dihadirkan di Indonesia dengan keberagaman dan perkembangan yang sesuai untuk pelanggan. Membawa semangat motorsport, Toyota Gazoo Racing bakal berupaya menghadirkan ever-better-cars bagi pengendara berjiwa sporty.

Hal itu dibenarkan langsung oleh President Director PT Toyota Astra Motor (TAM), Susumu Matsuda. Dirinya yakin bahwa pengalaman berkompetisi di ajang motorsport membuat teknisi Toyota Gazoo Racing mampu meningkatkan kualitas mobil ke depannya.

Matsuda percaya bahwa pihaknya bakal menciptakan mobil yang sangat menyenangkan untuk dikendarai. Ia juga sangat yakin jika mobil keluaran Toyota Gazoo Racing ini bakal disukai banyak orang selama 100 tahun ke depan.

“Setelah 6 tahun resmi berdiri dan berkompetisi di berbagai ajang motorsport global, hari ini kami hadirkan Toyota Gazoo Racing untuk masyarakat Indonesia,” kata Matsuda dalam rilis yang diterima Tempo.co, Kamis, 19 Agustus 2021.

ADVERTISEMENT

Toyota Gazoo Racing sendiri memiliki empat filosofi utama untuk bisa mencapai visinya sebagai mobil yang disukai masyarakat tanah air. pertama, mereka mempercayai Roads Build People and People Build Cars.

Selanjutnya, filosofi yang digunakan adalah The Harsh Environment of Racing, yang membuat mobil bisa bertahan di lingkungan sangat ekstrim. Ketiga, Dialogue with The Road, yang membuat kendaraan bisa berteman dengan tipe jalanan seperti apapun.

Terakhir, Toyota Gazoo Racing menerapkan filosofi Driver-centric, yang membuat pengemudi bakal merasakan nyaman mengendarai mobil ini. Nantinya, pengendara juga bisa berkomunikasi dengan kendaraannya melalui semua indra.

Baca: Toyota Gazoo Racing Akan Diperkenalkan di Indonesia, Simak Sejarahnya