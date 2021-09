Melihat Perbedaan Empat Varian All New Honda BR-V

All New Honda BR-V. (Honda)

TEMPO.CO, Jakarta - All New Honda BR-V resmi diluncurkan di Indonesia pada Selasa, 21 September 2021. Low SUV terbaru ini ditawarkan dalam empat varian dengan harga terendah Rp260 jutaan.

"All New Honda BR-V akan diproduksi massal secara lokal di Indonesia dengan menghadirkan desain yang jauh lebih menarik dan berbagai teknologi serta fitur terkini yang menjadi pertama di kelasnya," kata President Director PT Honda Prospect Motor Takehiro Watanabe dalam keterangan persnya, dikutip Tempo hari ini, Rabu, 22 September 2021.

Adapun empat varian All New Honda BR-V yang dipasarkan yakni, BR-V S M/T, BR-V E CVT dan M/T, BR-V Prestige CVT, serta BR-V Prestige CVT with Honda Sensing. Keempatnya memiliki sejumlah perbedaan dari sisi tampilan dan fitur.

All New Honda BR-V S M/T hadir dengan desain baru pada LED headlamp dengan LED DRL. Tipe ini juga dilengkapi dengan sistem audio dan video dalam layar sentuh berukuran 7 inci yang sudah terkoneksi dengan smartphone. Kemudian juga terdapat 1st Row Accessories Power Outlet, Hill Start Assist (HSA), Vehicle Stability Assist (VSA), Side Airbags dan Parking Sensor.

Selain itu, varian ini juga menawarkan berbagai fitur yang sudah ada pada BR-V generasi sebelumnya, seperti Power Retractable Mirror, ECO Indicator, Digital A/C, G-CON + ACETM with Side Impact Beam, Dual Front SRS Airbags, Driver Seatbelt Reminder, ABS + EBD, ISOFIX + Tether, Keyless Entry, Immobilizer, Alarm System, serta Pretensioner with Load Limiter Seatbelt.

Lalu tipe yang kedua adalah All New Honda BR-V E CVT & M/T. Pada varian ini terdapat semua fitur yang ada pada tipe S M/T, namun ada penambahan pada LED foglight.

Kemudian ada beberapa tambahan fitur seperti Smart Entry System, Walk-Away Auto Lock, TFT Meter, 1st Row Armrest Console, 2nd Row Accessories Power Outlet, Seatbelt Adjuster, 16” Alloy Wheels Design, Rear A/C Double Blower dan Remote Engine Start yang tersedia pada transmisi CVT.

Tipe yang ketiga adalah All New Honda BR-V Prestige CVT, yang merupakan versi upgrade dari BR-V E CVT dan M/T. Ada sejumlah penambahan pada versi ketiga ini, di antaranya Auto Foldable Side Door Mirror with LED Turning Signal, 17” Alloy Wheel, 2nd Row Armrest Console, 3rd Row Accessories Power Outlet serta Front Passenger Seatbelt Reminder.

Selain itu, bagian kabinnya menggunakan lapisan berbahan kulit, termasuk pada sandaran tangan, sisi pintu, dan panel dasbornya.

Lalu tipe terakhir adalah Prestige CVT with Honda Sensing, yang menjadi varian tertinggi dari All New Honda BR-V. Pada tipe ini memiliki seluruh fitur di tipe Prestige CVR dan ditambah fitur terbaru dari Honda Sensing, Honda LaneWatch, panel meter TFT, dan sistem infotainment dengan layar sentuh berukuran 7 inci.

Pada Honda Sensing ini terdapat sejumlah fitur keselamatan, seperti Lead Car Departure Notification System (LCDN), Collision Mitigation Brake System (CMBS), Lane Keeping Assist System (LKAS), Road Departure Mitigation (RDM), dan Auto-High Beam.

Mobil All New Honda BR-V hadir dengan lima pilihan warna, yakni Premium Opal White Pearl, Taffeta White, Lunar Silver Metallic, Modern Steel Metallic, dan Crystal Black Pearl.

