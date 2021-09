Setelah BR-V, All New Honda Mobilio Segera Meluncur?

All New Honda BR-V, 21 September 2021. (Honda)

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor (HPM) telah meluncurkan mobil baru mereka, yakni All New Honda BR-V di Indonesia pada 21 September 2021. Namun dalam acara peluncuran BR-V tersebut, terlihat ada satu mobil baru yang masih ditutupi selubung. Besar kemungkinan mobil yang tertutup selubung itu adalah All New Honda Mobilio.

Business Inovation and Sales & Marketing Director PT HPM, Yusak Billy mengatakan bahwa mobil baru ini akan segera diluncurkan di Indonesia. Sayangnya Billy tidak mengungkapkan model apa yang ada balik selubung tersebut.

“Nanti akan kami perkenalkan, tunggu waktunya saja,” kata Billy dalam acara peluncuran All New Honda BR-V.

Meskipun belum terungkap secara resmi model terbaru ini, Tempo memperkirakan ini merupakan Honda Mobilio terbaru. Spekulasi ini cukup kuat mengingat model yang bertarung melawan Toyota Avanza Cs itu sejak pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada 2014 hingga sekarang hanya mendapatkan penyegaran alias facelift.

Kemudian All New BR-V yang beberapa hari diluncurkan dibangun dari mobil konsep N7X Concept. Maka besar kemungkinan juga Mobilio terbaru akan menggunakan platform yang sama dengan BR-V terbaru. Tanda-tanda munculnya Mobilio terbaru juga menguat setelah HPM mengisyaratkan adanya penyegaran pada beberapa model di tahun ini.

Kehadiran All New Mobilio juga semakin kuat mengingat mobil ini akan bertarung di segmen MPV yang penjualannya di Indonesia sangat tinggi. Bahkan sejumlah kompetitor seperti Toyota dan Daihatsu dikabarkan akan meluncurkan Avanza dan Xenia generasi terbaru untuk bersaing di segmen yang sama dengan Mobilio.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan Honda Mobilio (wholesales) sepanjang 2020 mencapai 5.668 unit. Masih lumayan meski jauh dibanding kompetitor seperti Toyota Avanza yang mencapai 35.754 unit atau Mitsubishi Xpander sebanyak 26.362 unit. Mobiio juga menjadi model ketiga terlaris HPM setelah Honda Brio (40.879 unit) dan Honda HR-V (13.021 unit).

Baca juga: All New Honda BR-V Resmi Diluncurkan, Harga Mulai Rp 260 Jutaan