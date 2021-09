Mobil Baru Honda Bakal Dilengkapi Google Bulit-in, Apa Saja Fungsinya?

TEMPO.CO, Jakarta - Honda dan Google telah sepakat untuk bekerja sama dalam mengintegrasikan layanan koneksi Google ke dalam seluruh model mobil barunya di masa depan. Rencana masa depan ini nantinya akan dimulai di pasar Amerika Utara pada paruh kedua tahun 2022.

Kolaborasi baru ini nantinya bakal memudahkan user experience (UX) untuk para konsumen agar mendapatkan keamanan dan kenyamanan. Honda juga bakal menawarkan solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

“Kami sangat senang dapat menawarkan nilai baru untuk mobilitas dan kehidupan sehari-hari masyarakat di seluruh dunia dengan menggabungkan kekuatan teknologi canggih dari Honda dalam pengembangan mobil dan kekuatan Google dalam teknologi informasi yang inovatif,” kata Satoshi Takami selaku Operating Executive, Chief Officer in charge of MaaS Operations, Honda Motor Co., Ltd.

Salah satu Google built-in yang terdapat pada model mobil baru Honda nanti adalah, voice assistant, navigasi, dan pengunduhan aplikasi dalam kendaraan. Beberapa fitur itu nantinya memiliki fungsi utama yang berbeda-beda.

Fungsi voice assistant pada model baru Honda akan mempermudah pengemudi untuk memberikan perintah dengan suara pada mobil. Pengemudi juga nantinya bisa mendengar pesan dari Google melalui suara. Fitur ini menggunakan Google Assistant yang terpasang pada display auto.

Sedangkan untuk fitur navigasi, nantinya bakal menggunakan Google Maps untuk mengarahkan tujuan pengemudi. Terakhir, sejumlah aplikasi bisa diunduh ke dalam kendaraan dengan menggunakan Google Play.

Setiap orang bisa mengunduh segala macam aplikasi, seperti podcast, video atau musik, tanpa harus menggunakan smartphone. Dengan begitu, para pengemudi dan penumpang bisa merasakan kenyamanan dengan berbagai macam aplikasi menarik tersebut.

