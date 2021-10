All New Yamaha Aerox 155 Connected ABS Livery World GP, Lihat Harganya

Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) menghadirkan livery baru untuk All New Aerox 155 Connected ABS edisi 60th Anniversary Yamaha World GP. Livery ini merupakan bentuk perayaan 6 dekade keikutsertaan Yamaha di ajang balap dunia MotoGP sejak tahun 1961. FOTO: Yamaha Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) menghadirkan livery baru untuk All New Yamaha Aerox 155 Connected ABS edisi 60th Anniversary Yamaha World GP.

Livery alias corak warna ini sebagai perayaan 6 dekade keikutsertaan Yamaha di ajang balap dunia MotoGP sejak 1961.

Menurut Manager Public Relation YRA & Community PT YIMM Antonius Widiantoro, livery baru ini mengusung konsep The Racing Blood of Yamaha.

Desain livery baru terinspirasi motor balap Yamaha yang melegenda, yakni YZR 500. Motor ini sangat populer di kelas GP 500cc pada 1980-an dengan Kenny Roberts sebagai pembalapnya.

"Dunia Motorsport telah menjadi bagian yang sangat penting dalam perjalanan sejarah serta budaya Yamaha," kata Antonius dalam siaran pers yang diterima Tempo hari ini, Senin, 4 Oktober 2021.

Livery Yamaha World GP 60th Anniversary memberikan sentuhan kombinasi warna putih dan garis merah yang memanjang di sisi kanan dan kiri bodi motor. Pada garis merah turut disematkan grafis "Speed Block" yang menjadi simbol dan identitas Yamaha Racing Team.

Bagian velg motor All New Yamaha Aerox 155 Connected ABS dilabur kelir emas yang merepresentasikan kedigdayaan Yamaha dalam ratusan kejuaraan di balap motor World Grand Prix sejak 6 dekade terakhir.

Livery edisi khusus 60 tahun Yamaha World GP tersebut semakin menambah kesan sporty pada All New Yamaha Aerox 155 Connected ABS.

Sebelumnya, livery Yamaha World GP 60th Anniversary dihadirkan pada Yamaha YZR-M1 saat tes pramusim kedua MotoGP di Qatar. Kemudian livery ini juga ada di motor Yamaha yang digunakan di World Superbike dan FIM Endurance World Championship, yakni YZF-R1s.

Terahkir, livery edisi khusus serupa hadir pada motor Yamaha MX KING 150.

All New Yamaha Aerox 155 Connected ABS dengan livery Yamaha World GP 60th Anniversary sudah tersedia di dealer mulai hari ini, Senin, 4 Oktober 2021. Skuter Maxi edisi khusus ini banderol Rp 29,9 juta on the road (OTR) Jakarta.

Baca: Inilah Calon Pengganti Yamaha Aerox Bertenaga Listrik