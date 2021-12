Hyundai Creta Muncul di Yogyakarta, Tebar Promo Liburan ke Korsel

TEMPO.CO, Yogyakarta - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) mengenalkan mobil terbarunya Hyundai Creta kepada publik di Kota Yogyakarta hari ini, Rabu, 8 Desember 2021.

SUV Hyundai Creta sukses mencatatkan penjualan 670 mobil selama 10 hari acara GIIAS 2021. Di Yogyakarta, mobil ini diperkenalkan dengan promo besar-besaran untuk menggenjot penjualan mobil pada 2021.

Promo itu mulai uang muka ringan, cicilan, sampai liburan ke Korea Selatan atau Korsel untuk menggenjot penjualan di akhir tahun ini.

Hyundai Creta di Yogyakarta ditawarkan dengan harga on the road mulai Rp 282 juta sampai Rp 402 juta. Sedangkan promo dari Hyundai adalah uang muka hanya 10 persen atau cicilan 3,5 juta per bulan.

"Bagi konsumen yang melakukan pemesanan sampai akhir Januari 2022 bisa berkesempatan mendapatkan lukisan eksklusif Erica," kata Sales Director PT Hyundai Motors Indonesia Erwin Djajadiputra di sela pameran di Ambarrukmo Plaza, Yogyakarta, hari ini.

Tak cuma lukisan buatan Erica, 100 pemesan pertama mobil SUV Hyundai Creta akan mendapatkan hadiah trip ke Korsel, negeri asal Hyundai.

Head of Regional Sales Department PT Hyundai Motors Indonesia Budi Darmawan Jantania mengatakan Hyundai Creta ditargetkan menjadi backbone di kelas SUV Compact yang kini membanjiri pasar otomotif Indonesia.

"Dengan produksi pabrik di Indonesia yang mampu 150 ribu unit per tahun, kami harap bisa lebih memantapkan posisi dari saat ini yang sudah masuk 10 besar brand mobil favorit di Indonesia," kata Budi mengenai promosi mobil baru SUV Hyundai Creta.

