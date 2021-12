Kampanye Keselamatan, Honda Revitalisasi Marka Jalan di Kota Bogor

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor (HPM) bekerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor merevitalisasi marka jalan dan memasang rambu lalu lintas di sepanjang Jalan Kolonel Ahmad Syam, Kota Bogor.

Kegiatan ini wujud program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk menciptakan kondisi aman bagi semua pengguna jalan.

“Harapan kami dengan adanya marka jalan dan rambu petunjuk jalan akan meminimalisir kemungkinan terjadinya kecelakaan sehingga dapat mendukung mobiltas masyarakat sekitar,” kata Business Innovation and Marketing & Sales Director PT Honda Prospect Motor Yusak Billy dalam seremoni kampanye Safety for Everyone di Bogor hari ini, Rabu, 15 Desember 2021.

Marka jalan program CSR ini meliputi tanda berbentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya. Kemudian juga ada rambu Petunjuk Lokasi Fasilitas Penyebrangan Pejalan Kaki, yang berfungsi sebagai pemberi informasi saat seseorang sedang melakukan perjalanan.

Menurut Wakil Walikota Bogor Dedie Rachim, Jalan Kolonel Ahmad Syam baru dibuka beberapa waktu lalu dan masih minim sekali rambu-rambu lalu lintas. Dengan adanya rambu dan marka ini, diharapkan bisa meningkatkan tata tertib lalu lintas dan keselamatan transportasi.

“Revitalisasi marka jalan ini semoga dapat membantu Pemerintah Kota Bogor untuk menambah marka jalan di jalanan Kota Bogor,” ucap Dedie.

