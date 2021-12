Honda Step WGN e:HEV Segera Meluncur, Lihat Detil Mobil Listrik Ini

Honda Motor telah merilis teaser resmi mobil listrik All New Honda Step WGN e:HEV. Mobil jenis hybrid ini dijadwalkan meluncur pada 7 Januari 2022 dalam dua varian, yakni Honda Step WGN Air dan Step WGN Spada. FOTO: Honda

TEMPO.CO, Jakarta - Honda Motor telah merilis teaser resmi mobil listrik All New Honda Step WGN e:HEV.

Mobil jenis hybrid ini dijadwalkan meluncur pada 7 Januari 2022 dalam dua varian, yakni Honda Step WGN Air dan Step WGN Spada.

Dalam teaser tersebut Honda All New Step WGN memiliki ruang kabin yang luas dan akan sangat cocok dijadikan mobil keluarga. Mobil listrik Honda Step WGN pertama kali diluncurkan pada Mei 1996 dengan fungsi yang sesuai kebutuhan para keluarga di Jepang.

Mobil ini berkapasitas 8 orang dewasa dan konfigurasi kursinya sesuai diklaim nyaman dan cocok untuk bersantai.

Generasi kedua mobil ini dihadirkan pada April 2001 dan pada generasi kedua ini pengembangannya untuk kenyamanan penumpang anak-anak.

Kemudian generasi ketiga Honda Step WGN ini dirilis pada Mei 2005 dengan ukuran bodi yang disesuaikan lagi dan ground clearance yang lebih rendah serta penambahan pintu geser yang dapat membuka di kedua sisi penumpang belakang.

Generasi keempat Honda Step WGN dipasarkan pada Oktober 2009. Pada generasi ini, Step WGN berkembang menjadi ruang besar dengan konsep "uses up the room to the limit", dengan kursi baris ketiga yang dapat disimpan di bawah lantai.

Pada masanya, mobil ini menjadi mobil terbesar di kelasnya dengan konsumsi bahan bakar rendah.

Generasi kelima Honda Step WGN diperkenalkan pada April 2015 dan sudah dibekali sistem powertrain hybrid. Selain itu, pada generasi ini, Step WGN sudah dibekali teknologi keselamatan Honda Sensing untuk memastikan keamanan mobil saat digunakan.

