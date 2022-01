Honda Rilis Harga Mobil Terbaru 2022, All New BR-V Hanya Naik Rp 3 Juta

All New Honda BR-V mulai diproduksi di fasilitas perakitan PT Honda Prospect Motor di Karawang, Jawa Barat, 13 Desember 2021. HPM

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor (HPM) mengumumkan harga mobil terbarunya untuk tahun 2022. Salah satu model yang mengalami kenaikan harga adalah All New Honda BR-V.

Sebagai informasi, meskipun All New BR-V ini diluncurkan pada 2021, namun LSUV ini tidak mendapatkan insentif PPnBM 100 persen. Pasalnya, mobil ini baru dikirimkan ke konsumen pada awal tahun ini.

Namun pada 2022, ada kenaikan harga mobil All New BR-V sebesar Rp 3 juta untuk semua tipenya. Menurut Business Inovation and Sales & Marketing Director PT HPM Yusak Billy, kenaikan harga ini karena ada penyesuaian harga awal tahun .

"Kebanyakan harga berubah karena penghapusan PPnBM, kecuali All New Honda BR-V. Sebagian ada juga kenaikan reguler awal tahun seperti BBN adjustment dan lainnya," kata Billy saat dihubungi Tempo, Rabu, 5 Januari 2022.

Meskipun tidak mendapatkan diskon PPnBM, namun peminat LSUV baru Honda ini terbilang cukup banyak. Pada Desember 2021, Billy mengatakan jumlah surat pemesanan kendaraan (SPK) All New BR-V sudah hampir menyentuh 2.600 unit.

"Sudah mendekati angka sekitar 2.600 SPK. Hampir setengahnya ada di wilayah Jakarta, dan lebih dari 50 persen konsumen memesan tipe dengan Honda Sensing," kata Billy beberapa waktu lalu.

Berikut daftar harga mobil terbaru All New Honda BR-V per Januari 2022.

Model Harga Baru Harga Lama S Manual Rp 278.900.000 Rp 275.900.000 E Manual Rp 292.900.000 Rp 289.900.000 E CVT Rp 302.900.000 Rp 299.900.000 Prestige CVT Rp 324.900.000 Rp 321.900.000 Prestige CVT with Honda Sensing Rp 342.900.000 Rp 339.900.000

