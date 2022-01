3 Strategi Pemerintah untuk Mencapai Net Zero Emission di Indonesia

Sebuah truk pengangkut batu bara melintasi jalan tambang batu bara di Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, Rabu, 7 Juli 2021. Kementerian ESDM menetapkan Harga Batu bara Acuan (HBA) Juli 2021 naik sebesar 15,02 dolar AS atau sekitar Rp 217.000 per ton menjadi 115,35 dolar AS (Rp 1.617.00) per ton. ANTARA/Bayu Pratama S