Tes Resmi MotoGP Mandalika: Joan Mir Diduga Keracunan Makanan

TEMPO.CO, Jakarta - Suzuki Ecstar Team mengumumkan bahwa Joan Mir tidak akan ambil bagian di hari terakhir Tes Resmi MotoGP di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Minggu, 13 Februari 2022.

Suzuki Ecstar mengunggah status di Twitter pada Minggu pagi dan menyampaikan bahwa Mir mengalami masalah pencernaan pada Minggu pagi. Juara Dunia MotoGP 2020 asal Spanyol itu disebut sakit perut dan muntah. Dr. Michele Zasa dari Clinica Mobile mencurigai Mir mengalami keracunan makanan.

NEWS: Joan Mir is suffering with gastrointestinal problems this morning, with stomach pain and vomiting. Clinica Mobile’s Dr. Michele Zasa suspects a bout of food poisoning. Joan will be treated with tablets for now. Please note there is no reason to suspect Covid.

