All New Honda HR-V Ada Varian RS, Ini Bedanya dengan Varian Standar

PT Honda Prospect Motor (HPM) meluncurkan model terbaru Honda HR-V pada Rabu, 23 Maret 2022. Hadir dengan tampilan yang lebih baru, All New Honda HR-V dibekali fitur keselamatan Honda Sensing untuk semua tipenya.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor (HPM) telah meluncurkan All New Honda HR-V. Generasi kedua HR-V ini hadir dalam empat varian, yakni S, E, SE, dan juga Turbo RS.

"Ini pertama kalinya varian RS hadir untuk Honda HR-V di Indonesia," kata Business Innovation and Sales & Marketing Director PT HPM Yusak Billy dalam acara peluncuran virtual All New Honda HR-V, Rabu, 23 Maret 2022.

Varian RS ini akan menggantikan varian Prestige yang ada pada Honda HR-V model sebelumnya. Lantas apa yang membedakan All New HR-V Turbo RS dengan varian S, E, SE?

Perbedaan mendasar terlihat pada tampilannya. All New Honda HR-V RS menggunakan Aero Kit RS dengan aksen garis merah pada bumper bawah dan dual exhaust pipe finisher. Sementara bagian kabinnya terdapat aksen merah serta menggunakan door upper soft pad.

PT Honda Prospect Motor (HPM) resmi meluncurkan model terbaru dari Honda HR-V pada Rabu, 23 Maret 2022. Hadir dengan tampilan yang lebih baru, All New Honda HR-V sudah dibekali fitur keselamatan Honda Sensing untuk semua tipenya. FOTO: PT HPM

Perbedaan lainnya ada pada sektor dapur pacu. Jika pada varian standar menggunakan mesin 1.5L i-VTEC DOHC, di varian RS mengusung mesin 1.5L VTEC Turbo. Konfigurasi mesin HR-V RS ini mampu menghasilkan tenaga 177 PS pada putaran mesin 6.000 rpm dan torsi 240 Nm di 1.700-4.500 rpm.

All New HR-V RS juga memiliki tiga mode berkendara, yakni Sport, Normal, dan Econ. Lalu SUV baru ini dilengkapi dengan 4 speaker dan 2 tweeter, 6 airbag, panel meter yang lebih besar, yakni 7 inci, serta Hand-free Power Tailgate dan Walk-away Close.

Varian RS ini juga hadir dalam satu pilihan warna khusus, yaitu Ignite Red Metallic. Sementara varian standar tersedia dalam pilihan warna Sand Khaki Pearl, Meteoroid Gray Metallic, Crystal Black Pearl, Lunar Silver Metallic, dan Platinum White Pearl.

Perbedaan terakhir adalah harganya. All New Honda HR-V 1.5L Turbo RS dibanderol dengan harga Rp 499,9 juta OTR Jabodetabek. Sementara untuk varian 1.5L S CVT dijual Rp 355,9 juta, 1.5L R CVT Rp 379,0 juta, dan varian 1.5L SE CVT dilego Rp 399,9 juta OTR Jabodetabek.

All New Honda HR-V mengisi segmen SUV kompak, bersaing dengan sejumlah model seperti Mazda CX-3, Suzuki SX4 S-Cross, hingga Kia Seltos.

Baca juga: Harga Mobil All New Honda HR-V 2022 Mulai Rp 355,9 Juta

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.