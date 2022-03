SUV Honda HR-V Generasi Terbaru Diluncurkan, Simak Ubahannya

PT Honda Prospect Motor (HPM) resmi meluncurkan model terbaru dari Honda HR-V pada Rabu, 23 Maret 2022. Hadir dengan tampilan yang lebih baru, All New Honda HR-V sudah dibekali fitur keselamatan Honda Sensing untuk semua tipenya. FOTO: PT HPM

TEMPO.CO, Jakarta - All New Honda HR-V 2022 resmi diluncurkan di Indonesia hari ini, Rabu, 23 Maret 2022. HR-V generasi kedua ini punya tampilan yang sangat baru bila dibandingkan dengan HR-V model sebelumnya.

"Tampilan All New HR-V semakin stylish, sporty, teknologinya semakin canggih dan performanya juga semakin powerful," kata Business Innovation and Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor (HPM) Yusak Billy dalam acara peluncuran virtual All New Honda HR-V hari ini.

Bila dilihat dari sisi tampilan, memang mobil baru SUV HR-V terbaru ini jauh berbeda dengan model sebelumnya. Bentuknya lebih mengotak dan banyak lekukan garis tegas pada bodinya.

Selain itu tampang Honda HR-V baru ini juga berbeda dengan model sebelumnya. Lampu utamanya terlihat lebih tajam dengan penggunaan LED dengan lampu sein LED dan juga DRL di bagian atasnya.

Kemudian desain grille depannya juga baru yang fascianya lebih agresif dan sporty.

Masuk ke bagian kabinnya, All New HR-V dibekali panel meter TFT 4,2 inci dan head unit dengan layar sentuh berukuran 8 inci. Shift knob berbalut kulit, interiornya didominasi warna hitam, serta joknya berlapis kulit.

All New Honda HR-V 2022 hadir dalam empat varian, yakni S, E, SE, dan juga Turbo RS. Ini pertama kalinya varian RS hadir untuk model HR-V di Indonesia. Seluruh tipe HR-V terbaru ini sudah dibekali teknologi canggih garapan Honda, yakni Honda Sensing.

Teknologi Honda Sensing pada All New HR-V meliputi, Collision Mitigation Braking System (CMBS), Lane Keeping Assist System (LKAS), Road Departure Mitigation System (RDM), Adaptive Cruise Control (ACC) dengan Low SpeedFollow, Auto-High Beam, dan Lead Car Departure Notification System (LCDN).

Dari sektor dapur pacu, Honda HR-V terbaru dibekali mesin 1.5L i-VTEC DOHC yang menghasilkan tenaga 121 PS dan torsi 145 Nm. Sementara untuk varian RS disematkan mesin Turbo 1.5L VTEC yang mampu menyemburkan tenaga 177 PS dan torsi puncaknya mencapai 240 Nm.

Mobil baru All New Honda HR-V tersedia dalam 6 pilihan warna, yakni Sand Khaki Pearl sebagai warna baru, kemudian ada warna Ignite Red Metallic untuk tipe RS, serta empat warna lain, yakni Meteoroid Gray Metallic, Crystal Black Pearl, Lunar Silver Metallic, dan Platinum White Pearl.

Berikut daftar harga mobil SUV All New Honda HR-V 2022 on the road (OTR) Jabodetabek:

1. All New Honda HR-V 1.5L S CVT Rp 355,9 Juta

2. All New Honda HR-V 1.5L E CVT Rp 379,9 Juta

3. All New Honda HR-V 1.5L SE CVT Rp 399,9 Juta

4. All New Honda HR-V 1.5L Turbo RS Rp 499,9 Juta.

Baca: Desain Honda HR-V Terbaru Didaftarkan ke Ditjen KI Kemenkumham

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.