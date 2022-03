Wuling Bicara Target Penjualan Mobil New Cortez Tahun Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Wuling Motors Indonesia baru saja meluncurkan New Cortez di pasar otomotif Tanah Air pada Kamis, 24 Maret 2022. Mobil baru ini hadir dengan tampilan yang lebih segar, baik dari sisi eksterior maupun bagian interiornya.

Wuling Cortez facelift diketahui meluncur dalam dua varian, yakni New Cortez CE dan New Cortez EX. Sedangkan pilihan warna yang tersedia ada empat, antara lain Pristine White, Dazzling Silver, Aurora Silver, dan Starry Black.

Media Relations Wuling Motors Brian Gomgom sejauh ini belum berbicara banyak soal target penjualan mobil baru Cortez. Dirinya tidak menjelaskan secara rinci berapa unit yang ditargetkan bakal terjual pada tahun ini.

Namun secara tak langsung, dirinya berharap penjualan mobil Wuling Cortez bisa mencapai angka positif pada tahun ini. Mengingat, model Cortez secara keseluruhan menjadi salah satu yang paling banyak diminati konsumen.

“Penyegaran di beberapa aspek di mobil New Cortez ini, tentunya kita berharap bisa diterima sangat baik di pasar Indonesia,” kata Gomgom dalam acara virtual bertajuk ‘New Cortez Innovation Comfort Zone pada hari ini, Jumat, 25 Maret 2022.

Mobil baru Wuling Cortez sendiri diluncurkan di pasar Indonesia dengan harga yang bervariasi, sesuai dengan variannya. Harga termurahnya dimulai dari Rp 287,3 juta untuk tipee CE dan Rp 325,6 juta untuk varian EX.

Pada tahun ini, Wuling Motors Indonesia memastikan bahwa New Cortez masuk dalam daftar mobil yang mendapatkan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau diskon PPnBM 2022. Harganya pun berubah menjadi Rp 273,8 juta untuk varian CE, dan Rp 310,6 juta untuk tipe EX.

Baca: Tesla Ingin Berinvestasi di Indonesia, Luhut Pandjaitan Berikan 4 Syarat

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.