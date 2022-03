Triumph Bangun Showroom di Bandung, Luncurkan 4 Motor baru

TEMPO.CO, Jakarta - Triumph Motor Indonesia telah meresmikan showroom baru di Bandung pada Sabtu, 26 Maret 2022. Keputusan ini diambil untuk memperluas pasar dan memudahkan konsumen dalam mendapatkan unit dan layanan aftersales.

Showroom tersebut terletak di Jl. Buah Batu No.33, Bandung, Jawa Barat, dengan luas kurang lebih 900 meter persegi. Sekedar informasi, pengelolaan dealer baru ini dioperasikan oleh PT Bandung motor Wiratama.

Hal itu disampaikan langsung oleh Manajer Operasional mewakili direksi PT Bandung Motor Wiratama, Ingan Parapat. Dirinya menjelaskan bahwa dealer Triumph di Bandung sengaja dihadirkan untuk mendekatkan diri dengan konsumen sepeda motor premium di Jawa Barat.

“Kami sangat senang bisa mengoperasikan showroom baru Triumph Bandung untuk menjangkau pasar Jawa Barat dengan layanan 3S, Sales, Service dan Sparepart. Kami berharap kehadiran showroom ini bisa menjadi jawaban kebutuhan para penggemar motor asal Inggris dari produk serta layanan purnajual yang kami miliki,” kata Ingan dalam rilis yang diterima Tempo.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa dealer baru Triumph ini menghadirkan area servis dan penjualan unit. Tak hanya itu, showroom baru di Bandung tersebut juga menyediakan spare part dan berbagai aksesori genuine Triupmh.

Bersamaan dengan peresmian delar baru itu, Triumph Motor Indonesia juga dikabarkan meluncurkan beberapa motor baru. Terhitung, ada empat model baru, yakni Triumph New Street Twin EC1 Limited Edition, New Bonneville Gold Line Special Editions, New Triumph Trident 660 dan New Tiger Sport 660.

Triumph New Street Twin EC1 Limited Edition diketahui bakal menawarkan gaya premium dengan warna Matt Aluminium Silver dan Matt Silver Ice EC1. Dalam laporan resmi Triumph Motor Indonesia, motor baru ini dijual dengan harga Rp 355 juta.

Sedangkan untuk model New Bonneville Gold Line Special Editions menghadirkan dua varian dengan harga Rp 440 juta dan Rp 535 juta. Sementara itu, New Triumph Trident 660 dan New Tiger Sport 660 masing-masing akan dijual dengan harga Rp 285 juta dan Rp 340 juta.

