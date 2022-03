Fitur-Fitur Canggih Ini Jadi Andalan All New Honda BR-V

All New Honda BR-V

INFO OTOMOTIF– PT Honda Prospect Motor memperkenalkan All New Honda BR-V untuk pertama kalinya di dunia pada 21 September 2021. Generasi kedua Honda BR-V ini hadir dengan perforrma, tampilan, dan fitur yang sama sekali berbeda dari model sebelumnya.

Soal performa, All New Honda BR-V mengusung mesin 1.5L DOHC i-VTEC untuk menghasilkan tenaga maksimum 121 PS pada 6.600 rpm dan torsi maksimum 145 N.m pada 4.300 rpm.

Dari sisi desain, eksterior All New Honda BR-V tampil dengan postur dinamis dan garis bodi tegas yang menyatu dari depan hingga belakang. Sisi depannya menampilkan desain baru LED Headlamp plus LED Daytime Running Light yang menyatu dengan gril depan.

Pada sisi belakang, All New Honda BR-V mengusung Rear Combi Lamp plusLED Light Bars yang dirancang menyatu dengan garis bodi. Kesan tangguh dari sebuah SUV kelas atas makin kuat dengan desain baru pelek 17” yang tampil lebih agresif.

Performa dan desain ini didukung dengan berbagai fitur yang akan menambah kenyamanan. Berikut ini di antaranya.

ABS, EBD, BA

Anti-Lock Breaking System(ABS)mencegah roda terkunci saat pengereman mendadak di permukaan licin, sedangkan Electronic Braking Distribution (EBD) membagi daya pengereman ke semua roda. Lalu, Braking Assist (BA) akan menambah efektivitas pengereman.

HSA dan VSA

Hill Start Assist(HSA) dapat menahan sesaat posisi mobil saat berada di tanjakan agar mobil tidak mundur sebelum digas. Sementara, Vehicle Stability Assist(VSA) akan menstabilkan manuver di tikungan sehingga mobil tidak oversteer atau understeer.

Smart Entry System

Fitur ini membuat kunci otomatis terbuka saat memegang gagang pintu asalkan Anda membawa kunci mobil.

Walk-Away Auto Lock

Teknologi ini dapat membuat pintu terkunci otomatis jika pengemudi berjalan 2 meter menjauhi mobil.

Rear Seat Reminder

Rear Seat Reminder akan mengingatkan pengemudi untuk mengecek kembali apakah ada barang yang tertinggal di baris kedua kendaraan.

Remote Engine Start

Kini, Anda bisa menyalakan mesin dan AC dari luar mobil. Jadi ketika Anda memasuki kabin, mobil sudah dingin. Namun, meski mobil menyala, pintu tetap terkunci dan setir serta transmisinya tidak bisa digerakkan.

Auto Foldable Side Door Mirror with LED Turning Signal

Fitur ini membuat spion menutup otomatis ketika mobil terkunci.

Honda SENSINGTM

Di dalamnya, terdapat sistem Road Departure Mitigation (RDM), Adaptive Cruise Control (ACC),Auto High-Beam (AHB), Collision Mitigation Braking System (CMBSTM), Lane Keeping Assist System (LKAS), dan Lead-Car Departure Notification (LCDN).

Honda LaneWatchTM

Jika pengendara mengaktifkan sein kiri atau menekan tombol LaneWatchTM saat mengemudi, situasi di spion sebelah kiri akan tampil di layar head unit. Hal ini dapat mengurangi risiko kecelakaan akibat blind spot dan kehadiran kendaraan lain di sisi kiri mobil.(*)