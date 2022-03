All New Honda BR-V Baru vs Lama, Apa Sih Bedanya?

All New Honda BR-V

INFO OTOMOTIF – All New Honda BR-V hadir dengan berbagai perubahan yang signifikan. Tidak sekadar memutakhirkan fitur Honda BR-V generasi sebelumnya, tetapi juga membenamkan komponen baru yang menaikkan kelasnya.

Berikut ini lima perbedaan antara Honda BR-V versi lama dan All New Honda BR-V terbaru.

Performa

Dengan mesin 1.5L DOHC i-VTEC, All New Honda BR-V mampu menghasilkan tenaga hingga 121 PS, lebih tinggi dari pendahulunya yang memiliki tenaga maksimal 120 PS.Hal ini menjadikan All New Honda BR-V memiliki tenaga tertinggi di kelasnya.

Otomatis, torsinya juga meningkat sebesar 5 persen. Torsi maksimum pun dapat dicapai lebih cepat sejak RPM rendah sehingga lebih bertenaga saat berakselerasi.

Meski membawa mesin yang lebih tangguh, konsumsi bahan bakarnya justru lebih irit 3 persen dan efisiensi transmisi meningkat 4 persen dari model sebelumnya. Hal ini menghasilkan perpindahan gigi yang lebih mulus.

Stabilitas Berkendara

All New Honda BR-V menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih stabil dari generasi sebelumnya berkat suspensi yang sudah ditingkatkan.

Kini, bagian wheelbase-nya lebih panjang 40 mm dibanding generasi sebelumnya sehingga lebih stabil ketika bermanuver. Di samping itu, suspensi yang menggunakan MacPherson Strut bagian depan telah disetel ulang sehingga lebih kaku.

Sementara di bagian belakang, terdapat penyesuaian geometri suspensi untuk menciptakan performa redaman dan kenyamanan yang lebih baik.

Kekedapan Kabin

Dibandingkan generasi pertama, All New Honda BR-V memiliki kualitas Noise, Vibration and Harshness (NVC) yang lebih baik. Jika Honda BR-V lama sudah cukup kedap, versi terbaru ini lebih hening lagi.

Kenyamanan ini didukung oleh pengaplikasian semprotan busa dan struktur panel tertutup di sekitar area bodi. Dengan begitu, kebisingan, debu, dan bau tidak sedap dari luar sulit masuk ke dalam mobil.

Selain itu, komponen peredam lebih dioptimalkan di beberapa area, termasuk sistem insulasi suara, spatbor belakang bagian dalam, penutup bawah, dan kap mesin. Secara keseluruhan, kekedapan kabin All New Honda BR-V meningkat lebih dari 60 persen dibanding model sebelumnya.

Ukuran Kabin

Dari segi dimensi, All New Honda BR-V lebih panjang 35 mm dan lebih lebar 45 mm dibanding versi lama.Maka wajar jika ia mendapat predikat kabin dan bagasi terluas dikelasnya.

Selain itu, dibandingkan pendahulunya, All New Honda BR-V memiliki ground clearance 19 mm lebih tinggi sehingga lebih fleksibel untuk menjelajahi berbagai medan jalan.(*)