Karimun Wagon R dan XL7 Dominasi Ekspor Suzuki 2021

TEMPO.CO, Jakarta - PT Suzuki Indomobil Motor (SIM) melaporkan bahwa ekspor sepanjang 2021 65.505 unit. Angka itu terdiri dari 43.653 unit CBU dan 21.852 unit CKD. Ekspor Suzuki dalam bentuk CBU dimoninasi oleh XL7 (40,60 persen). Sedangkan CKD didominasi Karimun Wagon R yang menyumbang 96,65 persen dari total ekspor.

Selama tahun 2021, Suzuki Indonesia mengekspor mobil ke 49 negara yang tersebar di berbagi benua seperti Asia, Amerika Selatan, Timur Tengah, Oseania, dan Afrika. Model mobil yang diekspor tersebut adalah All New Ertiga, XL7, New Carry Pick Up, APV, dan Karimun Wagon R.

Production Planning Control Asst. to Dept. Head PT Suzuki Indomobil Motor, Apriyanto, mengatakan bahwa Suzuki merupakan merk yang mampu bertahan di tengah pandemi Covid-19.

“Kinerja ekspor otomotif nasional tahun 2021 memang mengalami perlambatan karena terdampak pandemi Covid-19, termasuk ekspor mobil. Namun, meski semua merk mengalami penurunan ekspor, tapi Suzuki adalah merk dengan penurunan ekspor mobil paling minim di antara kompetitor di industri otomotif nasional,” kata Apriyanto dalam keterangan resmi, Sabtu, 9 April 2022.

Selain mobil, Suzuki juga melakukan ekspor sepeda motor dengan penjualan sebanyak 133.385 unit selama tahun 2021. Penjualan ekspor kategori CBU sebanyak 40.025 unit, dan kategori CKD sebanyak 93.360 unit.

All New Satria menjadi kontributor tertinggi dengan berkontribusi sebesar 32,6 persen, kemudian Satria berkontribusi sebesar 25,3 persen, dan NEX & NEX II berkontribusi sebesar 12,3 persen. Suzuki mengekspor sepeda motornya ke 37 negara dengan model sepeda motor seperti All New Satria, Satria, GSX-R 150, GSX-R 125, GSX-S 150, GSX-S 125, Nex II, Nex, Address, dan Smash.

