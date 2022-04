BMW Roadside Assistance 24 Jam Saat Mudik Lebaran 2022, Ini Tahapannya

TEMPO.CO, Jakarta - BMW Group Indonesia menghadirkan layanan Roadside Assistance untuk memberikan layanan bagi konsumen BMW, MINI, dan Rolls-Royce yang Mudik Lebaran 2022.

Layanan tersebut kerjasama BMW dengan mitra strategisnya, Allianz Worldwide Partners.

Menurut Vice President of Customer Support BMW Group Indonesia Ariefin Makaminan, Roadside Assistance BMW akan melayani konsumen yang mengalami kondisi darurat saat Mudik Lebaran 2022. Layanan 24 jam tersebut dapat diraih dengan menghubungi call center BMW.

"Kendaraan yang mengalami keadaan darurat sesuai kondisinya akan diberikan bantuan langsung atau diderek secara bebas biaya ke dealer BMW terdekat," kata Ariefin dalam acara BMW Breakfasting 2022 pada Rabu, 27 April 2022.

Saat mobil dibawa ke bengkel, konsumen BMW akan mendapatkan seemless mobility berupa fasilitas mobil pengganti, akomodasi hotel bila diperlukan, dan mobile technician bagi yang terdaftar sebelum 1 Februari 2021.

Apabila mobil yang bermasalah berada di luar masa garansi, maka ada syarat dan ketentuan biaya untuk penggunaan derek.

BMW Roadside Assistance bekerja dalam tiga tahap, pertama adalah Help on Phone. Lewat tahap ini, BMW akan menyarankan pengemudi yang membutuhkan bantuan untuk melihat apakah mereka dapat menyelesaikan masalah sendiri dengan dipandu Agen Pusat Panggilan Bantuan BMW Roadside (CCA). Hal ini untuk memastikan pelanggan dapat melanjutkan perjalanan dengan lancar.

Tahap kedua, Help on Spot. Tahap ini dilakukan apabila masalah yang terjadi pada mobil tidak dapat diselesaikan dengan tahap Help on Phone. BMW akan mengirimkan Mobile Service Technician yang dilengkapi unit BMW Servicemobile atau BMW Mobile Workshop.

Jika mobil membutuhkan penanganan yang lebih serius di bengkel, mobil konsumen akan dibawa ke bengkel resmi BMW terdekat menggunakan towing.

Adapun tahap terakhir BMW Roadside Assistance adalah Direct Towing. Tahap tersebut pilihan terakhir apabila mobil tidak bisa diperbaiki ditempat. Nantinya mobil dibawa ke bengkel resmi terdekat untuk ditangani teknisi yang berkualifikasi.

Saat mobil masuk bengkel, BMW Indonesia akan menyediakan mobil pengganti agar konsumen tetap bisa melanjukan perjalanan.

"Pilihan mobil pengganti ini akan disesuaikan dengan mobil milik konsumen atau sekelasnya," ucap Ariefin.

Konsumen BMW Indonesia yang mengalami kondisi darurat saat perjalanan Mudik Lebaran 2022 bisa menggunakan layanan BMW Roadside Assistance melalui call center 0 800 1 269 269 atau 021 5088 0206. Panggilan darurat ini tidak dikenakan biaya.

