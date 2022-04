Arus Mudik Satu Arah ke GT Cikampek Utama, Pemudik dari Bandung Bisa Lewat Tol

Sejumlah kendaraan memadati gerbang tol Cikampek Utama KM 70 di Purwakarta, Jawa Barat, Jumat, 7 Juni 2019. PT Jasa Marga (Persereo) Tbk memberlakukan sistem satu arah (one way) sejak pukul 14:05 WIB untuk kendaraan dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta yang dimulai dari gerbang tol Kalikangkung KM 414 hingga gerbang tol Cikampek Utama KM 70 yang rencananya akan diberlakukan hingga Ahad, 9 Juni 2019. ANTARA/M Ibnu Chazar

TEMPO.CO, Jakarta - Korlantas Polri akan memindahkan titik pemberlakukan sistem satu arah atau one way arus Mudik Lebaran 2022 ke Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama.

Sebelumnya sistem one way dimulai dari Tol Jakarta-Cikampek KM 47 hingga GT Kalikangkung.

"Iya benar kami mundurkan," kata Kepala Bagian Operasional Korlantas Polri Kombes Eddy Djunaedi, dikutip dari Tempo.co hari ini, Jumat, 29 April 2022.

Pemindahan lokasi sistem satu arah Mudik Lebaran 2022 di jalan tol didukung Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo.

Dia mengatakan pemindahan titik one way tersebut arus mobil dari Bandung menuju Jakarta bisa lewat jalan tol atau tidak perlu lewat jalan arteri.

"Saat ini sedang proses pemunduran pintu masuk one way, dari KM 47 ke Gerbang Tol Cikatama. Dari GT Cikatama ke GT Kalikangkung juga masih one way," ujar Sambodo.

Berikut jadwal sistem satu arah atau one way arus Mudik Lebaran 2022 dan arus balik di Jalan Tol Cikampek - Kalikangkung:

Arus Mudik

1. Kamis, 28 April 2022

Pukul 17.00 - 24.00 satu arah genap dari KM 47 Tol Jakarta-Cikampek sampai KM 414 gerbang Tol Kalikangkung

2. Jumat, 29 April 2022

Pukul 07.00 - 24.00 WIB satu arah ganjil dari KM 47 Tol Jakarta-Cikampek sampai KM 414 gerbang Tol Kalikangkung

3. Sabtu, 30 April 2022

Pukul 07.00 - 24.00 WIB satu arah genap dari KM 47 Tol Jakarta-Cikampek sampai KM 414 gerbang Tol Kalikangkung

4. Minggu, 1 Mei 2022

Pukul 07.00 -12.00 WIB satu arah ganjil dari KM 47 Tol Jakarta-Cikampek sampai KM 414 gerbang Tol Kalikangkung.

Arus Balik

1. Jumat, 6 Mei 2022

Pukul 14.00 - 24.00 WIB satu arah genap dari gerbang Tol Kalikangkung KM 414 sampai KM 47 Tol Jakarta-Cikampek

2. Sabtu, 7 Mei 2022

Pukul 07.00 - 24.00 WIB satu arah ganjil dari gerbang Tol Kalikangkung KM 414 sampai KM 47 Tol Jakarta-Cikampek

3. Minggu, 8 Mei 2022

Pukul 07.00 - 24.00 WIB satu arah genap dari gerbang Tol Kalikangkung KM 414 sampai KM 47 Tol Jakarta-Cikampek

4. Senin, 9 Mei 2022

Pukul 00.00 - 03.00 WIB satu arah ganjil dari gerbang Tol Kalikangkung KM 414 sampai KM 47 Tol Jakarta-Cikampek.

