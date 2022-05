Road to OLX Autos IMX 2022 Seri Ke-4 Digelar di Medan

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian acara menuju pameran otomotif OLX Autos Indonesia Modification & Lifestyle Expo (IMX 2022) telah memasuki seri keempat. Kali ini rangkaian agendanya bakal digelar di Katamso Land, Medan, pada Minggu, 29 Mei 2022.

Kabar itu dibenarkan langsung oleh IMX Project Director Andre Mulyadi. Lebih lanjut dirinya juga menjelaskan alasan mengapa Katamso Land menjadi pilihan mereka untuk menggelar seri keempat Road to IMX 2022.

“Pemilihan lokasi di Katamso Land terbilang strategis, karena tempat ini terletak di pusat Kota, serta memiliki cakupan ruang yang cukup luas. Jadi dapat memberikan suguhan hiburan dan edukasi kepada publik. Acara Road to OLX Autos IMX 2022: Autoday Indonesia di Medan tidak sekedar memberi ruang berkreasi kepada para car enthusiast maupun car community,” kata dia.

Selain itu, kata dia, masyarakat umum dapat menikmati animo keseruan acara sebagai upaya membangkitkan industri modifikasi dan aftermarket di Sumatera Utara, terutama recovery industri otomotif pasca pandemi.

Di sisi lain, Director Marketing OLX Indonesia Sandy Maulana menyebutkan bahwa minat generasi milineal dan gen Z memodifikasi mobilnya kini bukan sekedar hobi belaka. Hal ini menurutnya yang membuat generasi muda di tiap kota selalu menghadirkan beragam gaya modifikasi yang proper.

“Hal ini tentunya menunjukan geliat baru untuk industri otomotif khususnya pasar mobil bekas yang kerap dijadikan canvas untuk dimodifikasi dan tentunya bisa berkontribusi terhadap tumbuhnya sektor ekonomi saat ini,” kata dia dalam rilis.

Gelaran Road to IIMX 2022 sendiri menyajikan beberapa agenda menarik, seperti Car & Community Meet Up, OLX Autos IMNX Masterclass, OLX Autos IMX Coaching Clinic, OLX Autos IMX Pop Up Automotive Market, IG Reels & Photos Competition, dan The Lifestyle Magnet.

“Kami akan terus memberikan apresiasi tinggi dan juga terus mendorong industri modifikasi aftermarket di tiap kota yang akan disambangi. Ini bentuk nyata kami juga dari asosiasi di NMAA untuk terus memberikan ruang kreatif bagi anak-anak muda untuk terus berdampak di industri otomotif Nasional,” tutup dia.

Baca: Mobil Balap Listrik Formula E Sudah Diperiksa Bea Cukai, Bagaimana Hasilnya?

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.