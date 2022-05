Wuling Segera Meluncurkan Mobil Listrik di Indonesia, Apakah Mini EV?

TEMPO.CO, Jakarta - Wuling Motors Indonesia dirumorkan bakal meluncurkan mobil listrik di pasar otomotif Tanah Air dalam waktu dekat ini. Itu bermula dari unggahan akun media sosial Instagram salah satu sales Wuling bernama @wulingaristapluit.

Akun tersebut mengunggah gambar teaser mobil dengan tulisan ‘Electrify Your World Shaping the New Era of EV’ pada Rabu, 25 Mei 2022. Lebih lanjut akun ini juga menyematkan tulisan ‘Coming Soon’ dalam caption-nya.

Dari gambar yang diunggah, kemungkinan mobil listrik tersebut adalah Wuling Mini EV. Itu bisa dilihat dari moncongnya yang hampir mirip dengan kendaraan listrik mungil Wuling. Namun kepastian itu belum bisa dipastikan sebelum Wuling benar-benar meluncurkannya.

Wuling Mini EV sendiri sebelumnya sempat diperkenalkan di Indonesia saat pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) tahun lalu. Dalam pameran otomotif tersebut, mobil listrik mungil ini terbilang menjadi salah satu yang paling menarik perhatian pengunjung.

Sekilas tentang mobil listrik Mini EV, mobil ini adalah kendaraan berbasis listrik yang memiliki dimensi cukup kecil, panjangnya 2.917mm, lebar 1.493mm, dan tinggi 1.621mm, dengan jarak sumbu roda 1.940mm. Mobil listrik mungil ini menggunakan konfigurasi 4 kursi.

Mini EV menghasilkan tenaga maksimum 13 kW dan torsi maksimum 85 Nm. Tenaga dari mesin ini mampu menghasilkan kecepatan maksimum 100 kilometer per jam dan jangkauan hingga 200 kilometer dengan sekali pengisian daya. Baterainya dapat diisi menggunakan outlet 240V normal.

Di sektor keamanan dan keselamatan, lebih dari 57 persen bodi Wuling Mini EV terdiri dari baja berkekuatan tinggi. Model ini juga dilengkapi dengan sistem anti-lock brake system(ABS) dengan electronic brake-force distribution (EBD), sistem pemantauan tekanan ban (TPMS) dan radar untuk mundur. Kursi belakang dilengkapi dengan dua pengait kursi keselamatan anak ISOFIX.

