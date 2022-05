New C-HR Hybrid Kini Dilengkapi Toyota Safety Sense, Harga Rp 582,7 Juta

New Toyota C-HR Hybrid 2022 kini dilengkapi Teknonologi Toyota Safety Sense. 27 Mei 2022. (Toyota)

TEMPO.CO, Jakarta - PT Toyota Astra Motor (TAM) mengumumkan bahwa New C-HR Hybrid kini telah dilengkapi dengan teknologi Toyota Safety Sense. C-HR Hybrid merupakan model pertama Toyota yang mengadopsi platform Toyota New Global Architecture (TNGA) di Indonesia.

New C-HR Hybrid 2022 ditawarkan dengan harga Rp 582,7 juta (non premium color) dan Rp 584,2 juta (premium color). Harga ini naik skitar Rp 16 jutaan dibanding model sebelumn

Adapun fitur Toyota Safety Sense pada New C-HR Hybrid adalah Pre-Collision System (PCS), Dynamic Radar Cruise Control (DRCC), Lane Departure Alert (LDA), Automatic High Beam (AHB). New C-HR Hybrid juga dilengkapi berbagai fitur keselamatan lain seperti Rear Cross Traffic Alert (RCTA) dan Blind Spot Monitor (BSM).

Interior New Toyota C-HR Hybrid 2022. (Toyota)

Direktur Pemasaran PT TAM Anton Jimmi Suwandy mengatakan bahwa kehadiran TSS pada New C-HR Hybrid merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk menghadirkan kendaraan elektrifikasi yang ramah lingkungan dengan teknologi keselamatan berkendara yang baik.

”Kami harap New C-HR Hybrid dapat memberikan pengalaman berkendara yang aman, nyaman, dan menyenangkan,” kata Anton dalam keterangan resmi, Jumat, 27 Mei 2022.

Pada sisi eksterior, New C-HR Hybrid mendapat sentuhan pada headlamp baru yang dikombinasikan dengan lampu belakang LED unik.

New Toyota C-HR Hybrid 2022. 27 Mei 2022. (Toyota)

Disematkan pula teknologi auto windshield wiper dengan rain sensor untuk memaksimalkan visibilitas saat berkendara dalam hujan. Satu lagi, di sektor kaki-kaki disematkan velg 18 inci (striking alloy wheel). Untuk penggerak, New C-HR Hybrid menggunakan mesin 2ZR-FXE berkapasitas 1.800 cc yang kini telah mengusung standar Euro 5.

Soal mesin ini Tempo pernah membuktikan keiritannya saat mudik Lebaran 2022 menggunakan Toyota C-HR Hybrid produksi tahun 2019. Dengan kapasitas tanki 43 liter, cukup untuk perjalanan Jakarta-Solo-Jakarta.

Dari sisi interior, fitur entertainment dilengkapi integrated smartphone connection di head unit, Nano E Ion Generator pada AC untuk memastikan kebersihan udara dalam kabin, tombol TSS pada stir, new sunvisor with mirror and lamp, hingga electronic rear view mirror dengan fitur auto dimming yang memastikan pandangan ke lalu lintas belakang bebas gangguan sinar dari lampu kendaraan lain.

Baca juga: Mudik Naik Toyota C-HR Hybrid, 43 Liter Bensin Jakarta-Solo PP

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.