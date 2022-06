Formula E Jakarta Bakal Jadi Awal Perkenalan Mobil Listrik Mercedes di Indonesia

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah) menyalami pembalap tim Mercedes-EQ Formula E Nyck De Vries (kanan) saat Meet and Greet Pebalap Formula E di kawasan Monas, Jakarta, Kamis 2 Juni 2022. Ajang Jakarta E-Prix 2022 akan digelar pada Sabtu 4 Juli 2022. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

TEMPO.CO, Jakarta - PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia menilai bakap mobil listrik Formula E Jakarta menjadi ajang pembuka bagi pabrikan asal Jerman itu untuk mengenalkan mobil listrik The All New EQS dari Mercedes.

"Bagi Mercedes-Benz, merupakan sebuah kehormatan bahwa acara sebesar Formula E diselenggarakan di Indonesia," kata President Director PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia Choi Duk Jun dalam siaran pers hari ini, Jumat, 3 Juni 2022.

Menurut dia, Formula E merupakan langkah besar untuk kendaraan listrik di Indonesia karena ini pertama kalinya balap mobil listrik diadakan di Indonesia. Balap mobil Formula E diyakininya akan memuluskan peluncuran mobil listrik pertama Mercedes di Indonesia, yakni All New Mercedes-EQS.

"Kami percaya dengan elektrifikasi Mercedes-Benz di Indonesia, kami berkesempatan merasakan tidak hanya efisiensi, tetapi juga kenyamanan dan kemewahan melalui model Mercedes-EQS yang akan hadir," tutur Choi Duk Jun.

Tim Formula E Mercedes-EQ akan memasuki wilayah baru dalam ABB FIA Formula E World Championship di sirkuit jalanan Jakarta pada Sabtu, 4 Juni 2022. Lintasan itu memiliki panjang 2,37 km dan 18 sudut.

Baca: Mercedes-Benz Stop Pemesanan Sedan E-Class di Jerman

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.