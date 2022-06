Kata Hyundai Indonesia Soal Tingginya Pemesanan Creta dan Ioniq 5

TEMPO.CO, Yogyakarta - PT Hyundai Motors Indonesia membeberkan antusiasme masyarakat Indonesia pada dua produk andalannya yakni Creta dan Ioniq 5.

Ukuran antusiasme pada dua produk yang diproduksi secara lokal di Indonesia itu tampak pada jumlah surat pemesanan kendaraan (SPK) masing-masing produk.

"Untuk Creta, sejak diluncurkan akhir 2021, jumlah SPK sudah lebih dari 10 ribu unit sampai awal Juni 2022 ini," kata Head of Public Relations PT Hyundai Motors Indonesia, Uria Simanjuntak di sela pameran yang digelar di Ambarrukmo Plaza Yogyakarta 8-12 Juni 2022.

Produk Creta ini, kata Uria, berdasarkan laporan wholesales dari Gaikindo, bahkan menempati posisi teratas sebagai compact SUV terlaris selama bulan Maret - April 2022.

"Sedangkan untuk Ioniq 5 kami telah membukukan lebih dari 2.200 SPK sejak dua bulan diluncurkan," kata Uria.

Untuk Ioniq 5 yang basisnya merupakan mobil listrik, Uria mengatakan memang butuh proses tersendiri untuk mendorong masyarakat beralih menggunakan kendaraan listrik.

"Pecinta mobil listrik butuh proses untuk membentuk ekosistemnya, ini prosesnya panjang, sehingga kami justru senang ketika berbagai kompetitor sekarang berlomba lomba mulai memproduksi mobil listrik," kata dia.

Ioniq 5 dianggap Hyundai sebagai produk yang sukses merevolusi wajah industri otomotif dengan menjadi kendaraan listrik berbasis baterai pertama yang diproduksi secara massal di Indonesia.

Ioniq 5 sempat memperoleh kemenangan besar pada ajang penghargaan bergengsi World Car Awards 2022 yang diadakan di New York International Auto Show (NYIAS) April lalu.

Melalui kategori all-electric crossover, Ioniq 5 memperoleh pengakuan sebagai World Car of the Year, World Electric Vehicle of the Year dan World Car Design of the Year.

Dalam pameran yang berlangsung di Ambarrukmo Plaza 8-12 Juni 2022, masyarakat juga berkesempatan melakukan test drive mobil Hyundai.

