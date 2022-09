Honda Memamerkan Mobil Konsep N-Box, Bakal Dijual di Indonesia?

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor (HPM) menampilkan mobil konsep Honda N-Box di Dreams Café by Honda, Senayan Park, Jakarta Pusat. Mobil display itu dipajang sejak 1-26 September 2022. Model ini merupakan salah satu kei car Honda N Series yang sangat populer di pasar domestik Jepang.

Honda N-Box merupakan Mobil konsep minivan lima pintu dengan mesin 660 cc. Mobil itu mengadopsi konsep “man maximum, machine minimum” yang berarti meminimalkan ruang pada komponen mekanis serta bertujuan untuk meningkatkan efisiensi ruangan kendaraan. Model ini memiliki tangki bahan bakar yang terletak pada bawah jok depan.

Generasi pertama dari Honda N-Box diperkenalkan pertama kali pada November 2011 dan dijual hingga Agustus 2017 oleh Honda Motor Company. Sedangkan generasi kedua model ini dilengkapi dengan perangkat turbo dan juga dilengkapi teknologi keselamatan Honda Sensing.

Honda N-Box berhasil meraih gelar Car of the Year pada tahun 2017 di ajang Japan Automotive Hall of Fame. Setahun kemudian mobil konsep ini kembali meraih penghargaan bergengsi lainnya, yakni Technology of the Year Award dari Automotive Researchers' and Journalists' Conference of Japan for weight reduction technology.

Namun belum diketahui kapan mobil konsep Honda N-Box tersebut bakal dijual di pasar otomotif Indonesia. Melalui keterangan resmi yang dikirimkan PT AHM, mereka belum menyinggung masalah tersebut.

Tak hanya memamerkan N-Box saja, AHM juga menampilkan display lainnya yaitu All New Honda BR-V dan Honda CBR150. Pengunjung kafe dapat mencoba pengalaman interaktif melalui Honda VR Sensing serta wahana Honda Simulator, di mana pengunjung dapat merasakan sensasi balapan Formula 1 di dalam kafe.

Untuk kenyamanan dan keamanan pengunjung, Honda berkolaborasi dengan Dua Coffee untuk menyediakan makanan dan minuman yang dapat dinikmati. Selain itu, Honda juga menerapkan berbagai teknologi digital dan protokol kesehatan.

