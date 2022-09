Setelah PCX Electric, Astra Honda Siapkan Motor Listrik Baru di Akhir Tahun Ini

TEMPO.CO, Jakarta - PT Astra Honda Motor (AHM) mengungkapkan akan menghadirkan produk sepeda motor listrik baru di akhir tahun 2022. Langkah ini sejalan dengan rencana Honda Global untuk menghadirkan 10 sepeda motor listrik hingga tahun 2025.

"Paling lambat akhir tahun ini, kami akan menginformasikan strategi dan roadmap bisnis sepeda motor listrik Honda di Indonesia. Kami sudah bekerja sama dengan berbagai pihak dalam riset dan pengembangan sepeda motor listrik dan infrastruktur pendukungnya," kata President Director AHM Keiichi Yasuda dalam siaran pers yang diterima Tempo hari ini, Selasa, 13 September 2022.

Seperti diketahui, saat ini Honda sudah memiliki produk elektrifikasi sepeda motor melalui model PCX Electric yang dirilis pada 2019. Motor listrik ini dilengkapi dua unit baterai portable (Honda Mobile Power Pack) yang dapat diisi ulang dengan dua mekanisme, yakni swap system dan on board charging.

Motor listrik baru ini akan dihadirkan karena Honda melihat adanya penguatan tren kendaraan ramah lingkungan berbasis listrik di dunia, termasuk di Indonesia.

Selain itu, langkah ini juga merupakan bentuk dukungan terhadap pemerintah Indonesia terkait elektrifikasi yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan.

Executive Vice President Director AHM Johannes Loman mengatakan, sebagai bentuk tindak lanjut dari regulasi tersebut, Honda dalam waktu dekat akan menyampaikan rencana dan langkah strategik dalam menghadirkan sepeda motor listrik di Indonesia.

Honda juga akan menyiapkan jaringan bisnis dan ekosistemnya untuk memberikan pelayanan yang sesuai di era kendaraan listrik.

"Kami ingin segera memberikan sepeda motor listrik berkualitas, aman buat konsumen, dan dukungan layanan purnajual terbaik seperti yang kami telah implementasikan selama ini melalui sepeda motor berbahan bakar," ujar Loman.

Sebelumnya, Honda Motor Co., Ltd., telah mengumumkan rencananya untuk menghadirkan 10 model sepeda motor listrik hingga tahun 2025. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Honda dalam bertransisi ke kendaraan ramah lingkungan atau kendaraan elektrifikasi.

Adapun motor listrik yang diluncurkan Honda ini terdiri dari beberapa kategori, yakni Electric Bicycle (EB), Electric Moped (EM), dan Electric Vehicle (EV). Kategori EB memiliki kecepatan tertinggi 25 km per jam, EM kecepatannya 25 hingga 50 km per jam, dan EV memiliki kecepatan tertinggi 50 km per jam.

