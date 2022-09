Perusahaan Induk DFSK Ganti Nama Jadi Seres Group, Ini Tujuannya

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan induk produsen mobil DFSK, Chongqin Sokon Industrial Group Co., Ltd., resmi berganti nama menjadi Seres Group Co., Ltd. Perubahan nama tersebut resmi berlaku sejak 31 Juli 2022.

"Perubahan nama menjadi Seres Group ini menunjukkan tekad kuat perusahaan untuk mengembangkan kendaraan listrik pintar kelas atas," kata Ketua Seres Group Zhang Xinghai, dikutip dari laman Cnevpost hari ini, Kamis, 22 September 2022.

Selain itu, perubahan nama ini juga bertujuan memudahkan investor memahami secara akurat posisi perusahaan saat ini dan mencocokkan nama perusahaan dengan bisnis dan perencanaan strategisnya. Dengan demikian, bisa menyatukan citra merek perusahaan dan meningkatkan nilai mereknya.

Seres Group yang merupakan mitra bisnis Huawei resmi menjual mobil listrik pada 20 April 2021. Perusahaan ini mengawali debutnya di pasar EV dunia melalui model Seres SF5, sebuah SUV bertenaga listrik murni.

Kemudian pada 2 Desember 2021, Seres bersama Huawei mengumumkan peluncuran merek kendaraan listrik premium, AITO. Lalu pada 23 Desember tahun lalu, merek tersebut meluncurkan model mobil listrik pertamanya, yakni AITO M5 dan model keduanya, M7 diperkenalkan pada 4 Juli 2022.

Soal penjualan, Seres Group mencatatkan rekor penjualan pada Juli 2022 dengan total 13.291 unit mobil listrik. Angka tersebut naik 316,78 persen dari Juli 2021 sebesar 3.189 unit dan naik 7,03 persen dari Juni 2022.

Sementara untuk periode Januari hingga Juli 2022, Seres Group sukses meraih penjualan sebanyak 58.913 unit. Angka tersebut naik 224,21 persen dibandingkan periode yang sama di tahun lalu dengan jumlah penjualan 18.171 unit.

DICKY KURNIAWAN | CNEVPOST



Baca juga: Mobil Listrik DFSK Seres SF5 Meluncur Perdana di IIMS 2022

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto