Test Ride New Honda Vario 125, CVT Masih Gredek?

TEMPO.CO, Jakarta - New Honda Vario 125 resmi diluncurkan di Indonesia pada Senin, 26 September 2022. Setelah menyaksikan langsung peluncuran skutik baru ini, Tempo juga berkesempatan langsung menjajal Vario 125 terbaru ini di Honda Safety Riding Park di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Perlu diketahui, Honda Vario 125 terbaru ini hadir dengan pembaruan yang tidak banyak dan cenderung minor change. Penyegaran hanya dilakukan pada penambahan fitur dan ukuran roda yang lebih besar dari model sebelumnya.

Sementara untuk mesinnya masih tetap sama, masih menggunakan mesin berkapasitas 125cc dengan teknologi eSP (Enhanched Smart Power). Konfigurasi mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga 11,1 PS di 8.500 rpm dan torsi 10,8 Nm di 5.000.

Dalam test ride kali ini, mungkin kami tidak terlalu banyak membahas soal performa dari New Vario 125 ini, karena memang mesin yang digunakan masih sama dengan model sebelumnya.

Tapi kami akan membahas bagaimana kelincahan skutik ini dengan penggunaan roda yang lebih besar dan mencari tahu, apakah mesin Vario 125 terbaru ini mesinnya masih gredek atau tidak.

Handling dan Manuver

New Honda Vario 125 saat ini menggunakan ukuran roda 90/80 R14 di bagian depan dan 100/80 R14 di bagian belakang. Lantas dengan penggunaan ukuran roda yang lebih besar, apakah handling dan manuver Vario 125 terbaru ini lebih baik?

Saat kami coba untuk bermanuver, New Vario 125 ini memang lebih seimbang dan lebih rigid cengkeraman bannya ke aspal. Sementara untuk handlingnya juga kami merasakan pengendalian untuk skutik baru ini lebih ringan dan lincah.

Namun sebagai catatan, pengujian ini dilakukan hanya dalam waktu singkat dan di kondisi lintasan yang telah ditentukan dengan banyaknya belokan dan lika-liku jalur. Sementara mungkin handling dan manuver ini lebih berasa jika diuji langsung di jalan raya dengan kondisi jalan yang ramai dan bahkan macet.

Mesin Masih Gredek?

Salah satu keluhan atau masalah pada skutik Honda Vario adalah kondisi mesin atau CVT yang bergetar atau gredek, terlebih saat dalam kondisi rpm rendah. Di versi terbaru ini, apakah Vario 125 masih mengalami gredek di mesin atau CVT-nya?

Sebenarnya kondisi gredek ini belum bisa dirasakan jika kondisi motor masih baru dan biasanya gredek ini muncul setelah pemakaian dalam waktu yang cukup lama. Jelas saat kami coba, mesinnya masih halus dan akselerasi dari rpm rendah ke rpm tinggi masih halus.

Namun Marketing Director PT Astra Honda Motor (AHM) Thomas Wijaya mengungkapkan bahwa di Vario 125 terbaru ini telah dilakukan improvisasi pada bagian CVT-nya, sehingga diharapkan masalah gredek bisa hilang.

"Kita ada perbaikan cuma secara overall dasar enginenya tidak ada perubahan, kita tetap menggunakan core-core yang sama. Di CVT kita ada penyesuaian, nanti kita lihat dari masyarakat (konsumen) ada masukan apalagi, tentu kita akan lakukan improvment-improvment," kata Thomas saat ditemui di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Senin, 26 September 2022.

Hal senada diucapkan Endro Sutarno selaku Technical Service Division AHM. Menurut Endro, pada CVT New Vario 125 ini telah dilakukan penyesuain untuk menghindari masalah gredek yang timbul.

"Kalau perubahan untuk mengurangi getaran itu ada. Jadi kayak di bagian outer plate itu diubah desainnya. Perubahannya di situ saja," ucapnya.

Kesimpulan

Secara kesimpulan memang tidak banyak yang berubah pada Vario 125 terbaru ini, kecuali dari sisi fitur dan ukuran bannya. Namun handling dan manuver di skutik ini ada peningkatan sedikit, yang kami rasa merupakan efek dari ukuran ban yang lebih besar.

Selebihnya, soal performa, masih tetap sama dengan model sebelumnya. Soal gredek pada CVT, mungkin bisa kita lihat setelah pemakaian lama pada New Vario 125 ini.

Oh ya, New Honda Vario 125 ini dipasarkan dalam tiga tipe, yakni CBS, CBS ISS, dan CBS ISS SP. Soal harga, tipe CBS dijual dengan harga Rp 22.350.000, tipe CBS ISS Rp 24.000.000, dan tipe CBS ISS SP dilego Rp 24.250.000 on the road (OTR) DKI Jakarta.

Harga tersebut naik dibanding model sebelumnya yang dijual dengan harga Rp 22.009.000 untuk tipe CBS, tipe CBS ISS Rp 22.920.000, dan tipe CBS ISS Special Colour Rp 23.081.000. Harga tersebut berstatus on the road (OTR) DKI Jakarta.

