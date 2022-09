Unit New Honda Vario 125 Sudah Tersedia di Dealer, Harga Mulai Rp 22 Jutaan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Astra Honda Motor (AHM) resmi merilis New Vario 125 pada hari ini, Senin, 26 September 2022. AHM memastikan unit motor baru ini sudah bisa dipesan dan tersedia di seluruh dealer Honda mulai minggu ini.

“Sudah mulai bisa dipesan. Mulai tersedia di akhir September sampai nanti di awal Oktober,” kata Marketing Director PT AHM Thomas Wijaya dalam acara peluncuran New Honda Vario 125 hari ini.

Thomas juga memastikan bahwa pemesanan New Vario 125 tidak harus indent dan sudah bisa langsung dikirimkan unitnya ke konsumen. Hal tersebut dikarenakan AHM telah mengatasi masalah krisis chip yang berimbas pada produksi motor di Indonesia.

“Kami sudah bisa mengatasi terkait kondisi semikonduktor, jadi untuk Vario 125 ini akan lancar produksinya dan bisa memenuhi kebutuhan konsumen,” ujarnya.

New Honda Vario 125 mengusung mesin berkapasitas 125cc dengan teknologi eSP (Enhanced Smart Power), di mana masih sama dengan model sebelumnya. Konfigurasi mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga sebesar 11,1 PS di 8.500 rpm dan torsi 10,8 Nm di 5.000 rpm.

Ada beberapa hal baru yang ada pada motor matik ini, misalnya penggunaan ban yang lebih besar ukuran 90/80 R14 di bagian depan dan 100/80 R14 di bagian belakang. Sistem pengeremannya juga diperbarui pada bagian piringan cakram dengan mengusung gaya bergelombang.

Kemudian pada motor baru ini masih mempertahankan desain khas Vario dengan konsep V Shape. Lalu terdapat port USB untuk pengisian daya charging dan juga sudah mengusung Honda Smart Key untuk tipe ISS.

New Honda Vario 125 dipasarkan dalam tiga tipe, yakni CBS, CBS ISS, dan CBS ISS SP. Soal harga, tipe CBS dijual dengan harga Rp 22.350.000, tipe CBS ISS Rp 24.000.000, dan tipe CBS ISS SP dilego Rp 24.250.000 on the road (OTR) DKI Jakarta.

