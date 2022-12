Mobil Stunt Aston Martin DB5 James Bond Dilelang, Laku Rp 55,7 Miliar

TEMPO.CO, Jakarta - Mobil Aston Martin DB5 yang digunakan selama pembuatan film James Bond No Time To Die mengumpulkan terjual £ 2.922.000 (setara Rp 55,7 miliar dengan kurs saat ini 1 £ = 19.065) selama lelang amal Christie baru-baru ini di London.

DB5 disumbangkan oleh Aston Martin Lagonda untuk pelelangan dan mobil tersebut merupakan satu dari delapan yang dibuat dan direkayasa untuk film No Time To Die. Mobil stunt khusus ini memiliki pelat nomor digital berputar, lampu depan yang dapat ditarik, senapan mesin pop-out dan dapat menembakkan bom prop.

Mobil itu digunakan selama dalam aksi kerja-kerjan dalam pembukaan film yang dikendarai melalui Matera (Daniel Craig) dengan Lea Seydoux di kursi penumpang.

Semua uang yang terkumpul dari penjualan mobil DB5 ini akan disumbangkan ke The Prince's Trust, Dana Amal Pangeran Wales yang membantu anggota Badan Intelijen Inggris, bersama dengan tiga badan amal yang mendukung dan mantan anggota Pasukan Khusus Inggris.

“Aston Martin sangat bangga menjadi bagian dari DNA James Bond dan kami senang merayakan ulang tahun ke-60 ini dengan penjualan model Aston Martin yang benar-benar unik yang kami buat untuk No Time To Die,” kata wakil presiden eksekutif dan kepala kreatif Aston Martin Marek Reichman dalam keterangan resminya.

“Sungguh luar biasa bahwa penjualan mobil spesial ini sekarang akan sangat bermanfaat bagi beberapa tujuan baik yang dekat dengan hati kami, memainkan peran kami sendiri dalam tradisi lama waralaba James Bond yang mendukung tujuan amal.”

Dua model Aston Martin lainnya juga dilelang di kesempatan yang sama. Salah satunya adalah V8 1981 yang juga dikemudikan oleh Daniel Craig dalam No Time To Die, mengumpulkan £630.000 (Rp 12 miliar) untuk mendukung Badan Pengungsi PBB. Sedangkan Aston Martin DBS Superleggera DBS 007 menghasilkan £403.200 (Rp 7,6 miliar), yang semuanya diserahkan ke Royal Foundation of The Prince and Princess of Wales.

Baca juga: Mobil Stunt di Film James Bond Bakal Dilelang, Total Ada 60 Unit dengan Harga Selangit

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto